

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di mercoledì 8 e giovedì 9 aprile, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Modena nord e l’allacciamento A22 Brennero-Modena, verso Milano. L’area di servizio “Secchia est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un’ora di anticipo.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Modena nord, percorrere la viabilità ordinaria: viale Virgilio, Tangenziale nord Luigi Pirandello, SS9, SSP413, SP13, via per Modena, via del Lavoro ed entrare in A22 alla stazione di Campogalliano.

____

Sulla A14 Bologna-Taranto, saranno adottati i seguenti provvedimenti alla stazione di Imola, per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia di svincolo: dalle 21:00 di mercoledì 8 alle 5:00 di giovedì 9 aprile, sarà chiusa la stazione di Imola, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Ancona. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Faenza o di Castel San Pietro.

Dalle 21:00 di giovedì 9 alle 5:00 di venerdì 10aprile e dalle 22:00 di venerdì 10 alle 6:00 di sabato 11 aprile, chi percorre la A14 da Bologna verso Ancona, dovrà uscire obbligatoriamente alla stazione di Imola. Dopo l’uscita obbligatoria ad Imola, rientrare dalla stessa stazione e riprendere il proprio percorso in direzione Ancona.

Per consentire lavori di manutenzione giunti del ponte che sovrappassa la linea ferroviaria “Bologna-Milano”, dalle 21:00 di mercoledì 8 alle 5:00 di giovedì 9 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Milano-Napoli e l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio, verso Ancona/Padova. L’area di servizio “La Pioppa ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un’ora di anticipo. In alternativa, chi proviene da Milano ed è diretto verso Ancona/A13 Bologna-Padova verso Padova, potrà proseguire sulla A1 Milano-Napoli verso Firenze, immettersi sul Raccordo di Casalecchio e poi sulla A14 verso Ancona o sulla A13 Bologna-Padova in direzione di Padova. Chi è diretto verso Bologna, potrà uscire a Bologna Casalecchio.

Si precisa che la stazione di Bologna Borgo Panigale sarà chiusa in entrata verso Ancona e non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli.

In alternativa, utilizzare la stazione di Valsamoggia sulla A1 Milano-Napoli, di Bologna San Lazzaro sulla A14 o di Bologna Arcoveggio sulla A13 Bologna-Padova.

___

Sul Raccordo di Casalecchio, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di mercoledì 8 alle 5:00 di giovedì 9 aprile, sarà chiusa la stazione di Bologna Casalecchio, in entrata in entrambe le direzioni. Tale provvedimento comporterà l’installazione, sulla Tangenziale di Bologna, dell’uscita obbligatoria allo svincolo 1 Nuova Bazzanese, per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto e la chiusura dei due Rami di svincolo che dalla Nuova Bazzanese – con provenienza Vignola e Bologna – immettono all’entrata della stazione di Bologna Casalecchio.

In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: verso Firenze: Sasso Marconi, sulla A1 Milano-Napoli; verso Milano: Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto; verso Ancona: Bologna San Lazzaro, sulla A14 Bologna-Taranto; verso Padova: Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova.