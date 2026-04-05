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Domenica 12 aprile (ore 18.00) si terrà il secondo concerto della IX edizione della rassegna “Vox Mutinae – Dove le arti si incontrano” all’Auditorium della Corale Rossini (via L. Borri n. 30, Modena).

La rassegna è realizzata dall’Associazione Actea APS e questo secondo concerto prevede l’esibizione di due giovani promesse del canto lirico: il vincitore del primo premio dell’edizione 2025 del concorso lirico internazionale Nicolai Ghiaurov, il baritono Junhyeok Felix Park, ventotto anni, ed il basso Baopeng Wang, ventisei anni, al quale è stato assegnato il secondo premio ed anche il premio miglior basso sempre dell’edizione dello scorso anno del prestigioso concorso che in otto edizioni ha promosso le carriere di diversi cantanti lirici.

Il baritono sudcoreano Junhyeok Felix Park si sta rapidamente affermando come una delle voci più interessanti della sua generazione. Si è trasferito in Italia diversi anni fa per studiare al Conservatorio di Como e, dopo aver vinto il concorso di Modena, Park si è aggiudicato il quarto premio alla 63ª edizione del Concorso Tenor Viñas nel 2026, oltre al Premio del Pubblico, il Premio Verdi e il Premio Speciale del Teatro Real. La sua maestria nel repertorio verdiano è stata ulteriormente riconosciuta con il Terzo Premio alla 61 edizione del Concorso Internazionale Voci Verdiane. Tra i recenti successi di Park citiamo il ruolo principale in Rigoletto all’Opera di Astana e al Teatro Chiabrera Savona, Ford in Falstaff al Teatro Mancinelli di Orvieto, Marcello ne La Bohème per la stagione dell’Opera Lombardia, il ruolo di Belcore ne L’elisir d’amore al Teatro Pérez Galdós.

ll basso cinese Baopeng Wang ha studiato al conservatorio A. Boito di Parma dove si è laureato nel 2024. Ha un timbro vocale ed una padronanza scenica che gli hanno consentito di vincere diversi concorsi lirici in Italia e soprattutto di debuttare in opera diversi ruoli come Timur in Turandot al Teatro Sociale di Como e al Teatro Regio di Parma, il Grande Inquisitore in Don Carlo al Teatro Kiel e al Petruzzelli di Bari, il ruolo di Monterone in Rigoletto al Donizetti di Bergamo e poi a Brescia, Cremona, Pavia e Reggio Emilia.

L’Associazione Actea APS domenica 12 aprile ci regalerà, dunque, un altro concerto straordinario, ad ingresso gratuito.

(Per informazioni e prenotazioni: ACTEA APS, cell. 377 472 8626 oppure scrivendo a info@associazioneactea.com).