Sono proseguite per tutta la notte le operazioni di spegnimento del vasto incendio boschivo che sta interessando la località di Biagioni, nel comune di Alto Reno Terme.
Sul posto continuano a operare 7 squadre dei Vigili del Fuoco con l’ausilio di 13 automezzi, sotto il coordinamento del D.O.S. (Direttore Operazioni di Spegnimento). Dall”alba, il dispositivo di soccorso aereo è entrato in azione con l’elicottero Drago 147 del Reparto Volo di Bologna e un Canadair della flotta aerea nazionale.
Il personale a terra sta lavorando in sinergia con i mezzi aerei per circoscrivere le fiamme.