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Il Comune di Toano invita la cittadinanza a partecipare alle iniziative commemorative per l’81° anniversario della Battaglia di Cà Marastoni, in programma domenica 12 aprile, momento significativo per la memoria storica del territorio e per rendere omaggio ai caduti della Resistenza.

La giornata prenderà avvio alle ore 9.30 con la deposizione di un omaggio floreale al cippo dedicato alla staffetta partigiana Valentina Guidetti, posto lungo la strada tra Quara e Cerrè Marabino. Alle ore 10 è previsto il ritrovo al sacrario di Cà Marastoni con l’alzabandiera, seguito dall’inaugurazione del pannello descrittivo del luogo, dedicato ai Caduti delle Brigate Fiamme Verdi del Cusna. Si tratta di una struttura altamente significativa, un edificio commemorativo in pietra dedicato alla memoria dei partigiani morti durante la Resistenza. Inaugurato nel dopoguerra, il luogo si distingue per un’ampia scalinata d’accesso, un cortile e lapidi esterne, commemorando i combattenti della zona. All’interno, come all’esterno, sono presenti numerose lapidi e busti commemorativi, con una pietra tombale nei pressi dell’altare. Si ricordano in particolare i caduti della battaglia di Cà Marastoni e i combattenti della zona libera di Montefiorino. Il sito è legato strettamente anche alla figura di don Domenico Orlandini (“Don Carlo”) e alle brigate partigiane cristiane.

A seguire sarà celebrata la Santa Messa, officiata dal reverendo don Giuseppe Lusuardi, coadiuvato dal parroco don Alpino Gigli.

Nel corso della mattinata interverranno le autorità presenti, con i saluti istituzionali del Presidente dell’Associazione Alpi-Apc Reggio Emilia Ets, Elio Ivo Sassi, e del Sindaco di Toano, Leonardo Perugi. La cerimonia sarà arricchita dalla rievocazione della battaglia a cura degli studenti della scuola secondaria di primo grado “Ugo Foscolo” di Toano.

Ad accompagnare la manifestazione saranno le note del Corpo Bandistico di Cavola.

“Ricordare questi eventi – sottolinea il sindaco Perugi – significa custodire i valori di libertà, democrazia e pace che sono alla base della nostra comunità. La partecipazione dei cittadini, e in particolare dei giovani, rappresenta un segno importante di continuità e consapevolezza”.

L’Amministrazione comunale rivolge quindi un invito a tutta la cittadinanza, alle associazioni e alle realtà del territorio a prendere parte alla cerimonia, per condividere un momento di memoria collettiva e rendere omaggio a chi ha contribuito alla liberazione del Paese.