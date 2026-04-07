

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Una pista da bowling può diventare il luogo in cui si inceppano certezze, sentimenti e verità rimaste troppo a lungo ai margini. Sabato 11 aprile alle 20:45 il Teatro Tagliavini di Novellara ospita “Parlami ancora una volta d’amore”, spettacolo prodotto da Amigdala APS e diretto da Massimo Arduini, che riporta in scena una storia capace di intrecciare comicità, smarrimento e domande profonde sui rapporti umani.

Protagonista della narrazione è Daniele, uomo ferito dall’abbandono della moglie Elisa e deciso a scoprire chi sia il rivale che ha cambiato il corso della sua vita. Nel tentativo di dare un nome e un volto al proprio dolore, coinvolge l’amico di sempre Matteo, postino e confidente improvvisato, trascinandolo in una vicenda fatta di telefonate disperate, sospetti, confessioni e situazioni sempre più paradossali.

Da questo impianto narrativo prende forma uno spettacolo che alterna leggerezza e tensione emotiva, muovendosi con ritmo tra dialoghi brillanti ed equivoci, ma senza rinunciare a uno sguardo più profondo sulle fragilità dei personaggi. Come una palla da bowling che avanza e, rotolando, svela ciò che sembrava nascosto, anche la verità emerge poco alla volta, coinvolgendo non solo chi è in scena ma anche il pubblico, chiamato a riconoscersi nelle incertezze, nei limiti e nelle contraddizioni dei protagonisti.

In occasione dei vent’anni anni della nascita associazione, sarà allestita una mostra fotografica nel foyer sulla storia di Amigdala, con Inaugurazione sabato 11 alle 10:30 e orari di apertura dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 18:00 alle 20:30.

L’appuntamento si inserisce nella programmazione del Teatro Tagliavini come proposta capace di coniugare intrattenimento e riflessione, offrendo al pubblico una serata in cui il teatro torna a interrogare, con ironia e umanità, uno dei temi più complessi e condivisi dell’esperienza di ciascuno: l’amore e le sue trasformazioni.