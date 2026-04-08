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Trasformare via Murri da semplice asse di scorrimento a uno spazio urbano sicuro, moderno e accogliente. È questo l’obiettivo del progetto di riqualificazione che il Comune di Bologna, presenterà nei prossimi giorni alla città. Il progetto interesserà 1,8 km della storica radiale con un investimento complessivo di circa 2 milioni di euro (finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dal Comune di Bologna).

I lavori partiranno fra la fine del 2026 e l’inizio del 2027 dopo l’iter progettuale che prevede anche il passaggio in Soprintendenza. Il cantiere si svilupperà per fasi, la viabilità non sarà mai preclusa o interdetta.

In questi giorni il progetto verrà illustrato a commercianti e residenti della zona.

Si tratta di uno dei tasselli della fase due della Città 30 che, come annunciato nei mesi scorsi, prevede interventi di riqualificazione su intere zone e direttrici principali come questo e interventi diffusi di moderazione del traffico (in tutto 100 punti entro il mandato).

Sicurezza stradale: il dettaglio degli interventi

Per indurre una naturale moderazione della velocità e garantire percorsi protetti, il progetto prevede una serie di interventi infrastrutturali puntuali:

nuovi attraversamenti pedonali : saranno realizzati 8 nuovi attraversamenti su via Murri, di cui 4 semaforizzati, 2 dotati di isola salvagente e 3 rialzati;

: saranno realizzati 8 nuovi attraversamenti su via Murri, di cui 4 semaforizzati, 2 dotati di isola salvagente e 3 rialzati; sicurezza sulle laterali: l’intervento si estende alle strade che si immettono su via Murri con 9 nuovi attraversamenti, di cui 8 realizzati in forma rialzata per proteggere la continuità dei marciapiedi;

illuminazione e visibilità : per la sicurezza notturna verranno installati 16 nuovi pali di illuminazione con ottica LED dedicati alle strisce pedonali, integrati da segnali retroilluminati e sistemi lampeggianti;

: per la sicurezza notturna verranno installati 16 nuovi pali di illuminazione con ottica LED dedicati alle strisce pedonali, integrati da segnali retroilluminati e sistemi lampeggianti; ciclabilità di qualità: la corsia ciclabile sarà rigenerata con una nuova colorazione rossa per l’intera lunghezza e potenziata da 7 nuovi attraversamenti ciclabili dedicati.

Abbellimento e riqualificazione Urbana

Il progetto restituisce bellezza e decoro alla via, migliorando l’esperienza di chi la vive a piedi:

Rigenerazione dei marciapiedi: saranno rifatti oltre 5.300 mq di pavimentazione, con l’inserimento di 330 mq di percorsi tattili LOGES per persone cieche e ipovedenti e l’ampliamento di 33 “golfi” pedonali agli incroci;

Verde e nuovo arredo : in nodi strategici, il grigio dell’asfalto lascerà spazio a nuove alberature e arredi urbani, creando aree di sosta più gradevoli e contribuendo a mitigare l’effetto “isola di calore”.

: in nodi strategici, il grigio dell’asfalto lascerà spazio a nuove alberature e arredi urbani, creando aree di sosta più gradevoli e contribuendo a mitigare l’effetto “isola di calore”. accessibilità: il piano prevede il miglioramento dell’accesso alle fermate del bus e l’eliminazione totale delle barriere architettoniche lungo l’asse.

Un metodo di lavoro condiviso

Il progetto è il risultato di un percorso partecipato che ha visto l’Amministrazione collaborare strettamente con il Quartiere Santo Stefano, le Consulte della Bicicletta e per la Disabilità e il Comitato Bologna 30. Questo sforzo corale ha permesso di sintetizzare in un unico piano le esigenze di mobilità attiva, accessibilità universale e sicurezza stradale, mettendo al centro la protezione degli utenti più vulnerabili senza compromettere la funzionalità dell’asse viario.

“L’intervento su via Murri – spiega l’assessore Michele Campaniello – rappresenta un passo fondamentale della strategia “Bologna Città 30”, dimostrando come sia possibile coniugare il deflusso del traffico (garantito dal mantenimento della capacità veicolare e dei circa 119 stalli di sosta esistenti) con una visione di città più umana e sicura”.