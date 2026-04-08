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Con l’arrivo della bella stagione, l’Unità Cinofila della Polizia Locale della Bassa Reggiana intensifica la propria attività sul territorio. Il cane Argo tornerà a frequentare in maniera assidua i parchi cittadini con funzioni di prevenzione e repressione dei fenomeni di degrado, legati in particolare all’uso di sostanze stupefacenti.

Ormai perfettamente integrato nel Comando, l’operato dell’unità cinofila non si limiterà alla vigilanza delle aree verdi, ma proseguirà nella collaborazione costante con i colleghi impegnati nelle attività quotidiane, inclusi i servizi di controllo stradale sull’autotrasporto.

Innovazione tecnologica: arriva il sistema “Launch”

Proprio nell’ambito del controllo stradale, il Comando di Via Castagnoli annuncia l’introduzione di una importante novità tecnologica. Si tratta di “Launch”, uno strumento di diagnostica in grado di smascherare le alterazioni sui dispositivi antinquinamento dei mezzi pesanti. La Polizia Locale della Bassa Reggiana è la prima in Italia ad adottare questo sistema: dopo uno specifico corso di abilitazione, gli operatori del nucleo specialistico ne stanno già sperimentando l’efficacia, riscontrando al momento un sostanziale rispetto delle regole.

Focus sul territorio e tutela dell’ambiente

Il territorio dell’Unione Bassa Reggiana è particolarmente critico per il transito di mezzi pesanti, molti dei quali stranieri, trovandosi strategicamente collocato tra l’autostrada A1 (casello Terre di Canossa – Campegine) e l’autostrada A22 (casello di Reggiolo). Ogni giorno migliaia di mezzi attraversano la rete stradale ordinaria diretti alle aziende delle province di Reggio Emilia e Mantova.

Le possibili alterazioni intercettabili dal nuovo strumento consistono nella riprogrammazione del software della centralina elettronica (EGR; FAP o DPF; SCR) o nell’eliminazione fisica del filtro antiparticolato, il cui scopo è trattenere il particolato impedendone la dispersione nell’aria.

“Il motivo che ci ha spinto all’acquisto di questo dispositivo è semplice,” dichiara il Comandante Francesco Crudo. “In un momento storico in cui il problema ambientale necessita dell’attenzione di tutti, perché incide direttamente sulla qualità della vita dei cittadini, ci sembrava logico sfruttare la possibilità offerta da questo strumento.”

Oltre all’impatto ambientale, non va trascurato il fattore economico: la riduzione dei consumi ottenuta tramite queste alterazioni può incidere significativamente sui costi del trasporto, alterando la leale concorrenza nel settore, specialmente in una fase di forte impennata dei prezzi del carburante.

Il Comandante conclude sottolineando l’impegno costante del corpo: “La Polizia Locale sta cercando in ogni ambito di competenza di migliorare la propria efficacia. L’acquisto di nuova strumentazione o l’ulteriore specializzazione dell’unità cinofila, che a breve intraprenderà un nuovo percorso formativo, garantiscono il nostro impegno a tutela dei cittadini”.

CONTATTI E SEGNALAZIONI

Il Comando ricorda ai cittadini che gli uffici sono sempre aperti all’ascolto. Per richieste di intervento è possibile contattare la Centrale Operativa (0522 1702000 – 800 841214) o inviare una segnalazione agli indirizzi mail dei presidi territoriali. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale: https://polizialocale.bassareggiana.it/.