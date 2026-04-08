Urso “Adeguare subito prezzi carburanti, ho convocato le compagnie per domani”

ROMA (ITALPRESS) – “Ho convocato per domani pomeriggio le quattro grandi aziende fornitrici di carburanti perchè ci sia la consapevolezza che l’adeguamento dei prezzi debba essere immediato. Se l’intesa annunciata in merito al conflitto ha provocato una riduzione significativa e immediata del petrolio e del gas, questa riduzione deve avvenire subito anche sulla rete distributrice”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso della conferenza stampa con il vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la Prosperità e la Strategia industriale, Stèphane Sèjournè.

“Non c’è alcuna giustificazione che il prezzo dei carburanti aumenti nel settore aereo, soprattutto alla luce di quanto accaduto questa notte. Qualunque forma di speculazione sarà colpita alla fonte” aggiunge Urso.

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