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Si parlerà de “La responsabilità erariale alla luce della riforma nell’era dell’AI“, nel convegno che si svolgerà venerdì 10 aprile a Reggio Emilia presso la Sala del Tricolore del Palazzo del Comune di Reggio Emilia (piazza Prampolini).

L’incontro, organizzato dall’Avvocatura comunale di Reggio Emilia, in collaborazione con l’Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici (Unaep), affronta un tema di grande attualità. L’integrazione dell’intelligenza artificiale nei processi della Pubblica amministrazione solleva infatti nuove e complesse questioni in materia di responsabilità, in particolare quella erariale, imponendo una riflessione approfondita alla luce delle recenti riforme e del quadro normativo in evoluzione. Ciò sopratutto in relazione all’imputabilità delle decisioni algoritmiche e ai nuovi criteri di attribuzione della responsabilità legati all’uso di tali sistemi, oggetto delle attenzioni del Legislatore.

Il convegno rappresenta un’occasione importante per approfondire queste tematiche, grazie al contributo di esperti del settore, tra cui magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti e docenti universitari.

Ad aprire i lavori, alle ore 9.30, saranno il sindaco di Reggio Emilia Marco Massari, il presidente dell’Ordine degli avvocati di Reggio Emilia Enrico Della Capanna e il direttore dell’Avvocatura comunale di Reggio Emilia Eliana Benvegna. Nel corso della mattinata si alterneranno gli interventi di Marco Lipari, presidente della Settima Sezione Giurisdizionale del Consiglio di Stato, che parlerà di “Algoritmi e attività amministrativa: tutela giurisdizionale e responsabilità”; Alberto Rigoni, consigliere presso la Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna, che proporrà una riflessione su “Responsabilità di posizione, art. 1, co. 1ter, L. 90/1994 nuova formulazione per gli organi politici. La responsabilità medica e dei sanitari a seguito del coordinamento tra la legge 90/1994 nuova formulazione e la legge 24/2017”. Francesco Antonino Cancilla, consigliere presso la Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale Sicilia, porterà un contributo su “Le nuove intersezioni delle funzioni di controllo e consultive con la responsabilità erariale. I possibili spazi del doppio binario (rapporti tra giudizio contabile e giudizio civile)”; mentre Luca Gammaitoni, docente dell’Università di Perugia – Dipartimento di Fisica, interverrà su “Un’introduzione all’AI fra stato attuale e futuro”.

Nel pomeriggio, dalle ore 14 alle 16, sono previsti gli interventi di Andrea Magnanelli, direttore dell’Avvocatura della Regione Lazio e vicepresidente di Unaep, su “Etica professionale e AI nell’avvocatura pubblica”, Alessandro Dal Molin, avvocato specializzato in diritto amministrativo, su “AI e amministrazione pubblica processo e responsabilità” e Giuseppe Polimeni, direttore di Mercato di EuforLegal su “Procurement di soluzioni AI nella pubblica amministrazione”. La conclusione della giornata di studio sarà a cura di Francesca Mattioli, direttrice generale del Comune di Reggio Emilia.

Modera il convegno Antonella Trentini, direttore dell’Avvocatura Civica di Bologna e presidente nazionale di Unaep.

Le richieste di partecipazione vanno inviate all’indirizzo eventi@unaep.com . L’evento è accreditato per la formazione continua degli avvocati.