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Le ripercussioni del Decreto Montagna sulle aree interne, le prospettive di sviluppo per il nostro Appennino, il punto su ciò che è stato realizzato grazie al PNRR e una riflessione sulla costruzione di una visione metropolitana che includa davvero la montagna: sono i temi oggetto del convegno che si è tenuto oggi in Cappella Farnese “Appenniners di oggi e di domani”.

Hanno dialogato il sindaco metropolitano Matteo Lepore, Davide Baruffi, assessore Regionale alla Montagna e Aree interne, Ethel Frasinetti, Direttrice Generale della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e Valentina Cuppi, sindaca di Marzabotto a supporto del Sindaco metropolitano alle Politiche per l’Appennino bolognese. Sara Funaro, sindaca di Firenze e delegata nazionale ANCI per le politiche abitative ha inviato un contributo video.

Al termine del convegno, in Piazza Re Enzo l’inaugurazione della mostra “APPENNINERS: volti e storie di chi ha scelto l’Appennino”: 16 scatti d’autore realizzati dal bolognese Giacomo Maestri che ritraggono gli abitanti e le abitanti dell’Appennino nei loro luoghi di vita e lavoro.

Il convegno e la mostra sono promossi da Città metropolitana e Comune di Bologna nell’ambito delle attività di Bologna Innovation Square, in collaborazione con Insieme per il lavoro e nel quadro del percorso verso il terzo Piano strategico metropolitano.