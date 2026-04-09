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Nuovo appuntamento domenica 12 aprile, alle ore 18, a Drama Teatro, della rassegna “La corsa di fuochi”, ideata e diretta da Artisti Drama e realizzata con il sostegno di Regione Emilia-Romagna, Comune di Modena e Fondazione di Modena, con lo spettacolo PLUTO, adattamento e regia de I Sacchi di Sabbia, con la collaborazione e la consulenza di Francesco Morosi, con Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri, Enzo Illiano, una produzione I Sacchi di Sabbia/Compagnia Lombardi-Tiezzi, in collaborazione con Kilowatt, Armunia e con il sostegno di MIC e Regione Toscana.

I Sacchi di Sabbia ripropongono il Pluto nella sua interezza, in una versione persino filologica con quattro attori che interpreteranno tutti i personaggi, proprio come nell’Atene di Aristofane. Protagonista è il Denaro in persona. Solo un teatro potentemente simbolico come quello di Aristofane, poteva introdurre un simile personaggio-allegoria – Pluto, il dio della ricchezza – costruendogli intorno una bizzarra teoria economica e una ancor più bizzarra avventura. Cremilo, un ateniese qualunque, ha un problema pressante: come mai chi è ingiusto arricchisce e chi è giusto versa nella povertà? La risposta è semplice: Zeus, invidioso degli uomini, ha accecato Pluto, il dio della ricchezza, che da quel momento non sa più distinguere gli onesti dai disonesti, e finisce per premiare i secondi a danno dei primi. L’impresa di Cremilo, è delle più difficili: restituire la vista a Pluto a ogni costo, così da permettergli di arricchire solo i giusti e di convincere gli ingiusti a convertirsi. Ci riuscirà? Aristofane, attraverso Cremilo, immagina un’economia etica, capace, attraverso la sanificazione del Dio Quattrino, di migliorare il mondo una volta per tutte, sfidando il potere e l’autorità – anche quella suprema di Zeus…

Biglietti Intero > 10€ – Da 63 anni in su > 8€ – Da 0 a 19 anni > gratis

Tessera ARCI Drama 1 spettacolo a scelta gratis

Prevendite online su https://oooh.events/ link accessibile dalle pagine dei singoli spettacoli

Info e prenotazioni Drama Teatro, viale Buon Pastore 57, Modena – Tel. 059 8722717

Email segreteria@dramateatro.it – Sito www.dramateatro.it/la-corsa-di-fuochi-2026/

Fb @Drama Teatro – Ig @dramateatro