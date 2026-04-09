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Il Comune di Reggiolo conquista un prestigioso palcoscenico nazionale. Il progetto “Museo tra le mura”, cuore della strategia di valorizzazione culturale del territorio legata allo strumento dell’Art Bonus, è entrato ufficialmente nella Short List dei 22 finalisti della XIII edizione del Premio CULTURA + IMPRESA 2025-2026.

Si tratta di un riconoscimento di altissimo profilo: Reggiolo è, infatti, l’unico ente della regione Emilia-Romagna ad aver superato la selezione, posizionandosi accanto a grandi istituzioni e realtà nazionali in un concorso che premia le migliori sinergie tra il settore pubblico, quello privato e la gestione culturale innovativa.

Una giuria d’eccellenza

A decretare l’ingresso in finale è stata una giuria composta da 30 rappresentanti di caratura internazionale, tra cui figurano vertici di Ales – Ministero della Cultura (MiC), Fondazione Cariplo, Federculture, IULM e manager di testate di riferimento come Il Giornale dell’Arte. Un parterre di esperti che ha riconosciuto nel modello reggiolese un esempio virtuoso di “museo diffuso” e di partecipazione della cittadinanza.

Il progetto: “MUSEO TRA LE MURA”

Il progetto nasce intorno al Museo Pinacoteca Antonio Ruggiero Giorgi, chiuso dopo il terremoto del 2012, trasformando la ricostruzione in occasione di rilancio culturale e urbano. Il fulcro è Palazzo Sartoretti: al piano terra ha riaperto la Pinacoteca con bookshop e spazi per mostre temporanee; al piano nobile sono esposte le collezioni comunali; al secondo piano sono stati attivati laboratori Reggio Children per bambini. Il museo valorizza artisti del territorio e le donazioni ricevute, tra cui 100 opere della famiglia Bernardelli e una scultura di Pavesi ispirata a Fellini. Nel corso del 2025 Palazzo Sartoretti ha ospitato diverse mostre, tra cui “Mario Pavesi. Ciò che si ha nell’anima”, “Reggiolo. Sguardi sulla città”, “Enzo Mesoraca. Cammini Intrecciati” e “Giuseppe Vitale. Mondo Animale”.

Il progetto premiato trasforma il concetto tradizionale di museo e diventa diffuso e inclusivo, rafforzando l’identità culturale della comunità. Non più un luogo chiuso, ma un percorso che attraversa il cuore di Reggiolo: da Palazzo Sartoretti alla Rocca medievale, coinvolgendo Piazza Martiri e le aree delle Pradelle. Oltre a custodire le donazioni di artisti come Antonio Ruggero Giorgi, Emile Gilioli e la preziosa scultura di Mario Pavesi (ispirata all’ultimo film di Fellini), “Museo tra le Mura” punta sull’inclusione dei giovani attraverso i laboratori didattici Reggio Children e percorsi di arte urbana.

“Questo risultato è il frutto di un lavoro corale che vede pubblico e privato camminare insieme,” commenta l’assessore alla cultura Franco Albinelli. “Essere l’unica realtà emiliano-romagnola in finale ci riempie di orgoglio e conferma che la strada della cultura come identità comunitaria è quella vincente.”

La finale a Milano

Il Comune di Reggiolo è stato ufficialmente invitato a presenziare al Workshop di Premiazione che si terrà giovedì 2 luglio 2026 a Milano, presso il prestigioso MEET Digital Culture Center (fondato da Meet in collaborazione con Fondazione Cariplo). In questa sede verranno svelati i vincitori assoluti delle diverse categorie e le menzioni speciali.

Come sostenere la cultura: l’opportunità offerta da Art Bonus

Il successo di “Museo tra le Mura” è strettamente legato alla raccolta fondi Art Bonus, che permette a privati e imprese di sostenere il patrimonio culturale ottenendo un credito d’imposta del 65%. Un’occasione per le imprese locali di legare il proprio brand a un’iniziativa di eccellenza nazionale.

I soggetti protagonisti della partnership culturale che ha contribuito alla realizzazione del progetto sono, insieme al Comune di Reggiolo, Comer Industries S.p.A, Profiltubi S.p.A, Dallai Ernesto S.r.l, Finregg S.p.A, I.C.L S.p.A., Supermercato Le Pradelle S.r.l.

Per informazioni: Ufficio Cultura Comune di Reggiolo tel. 0522 213726 – www.comune.reggiolo.re.it