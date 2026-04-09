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In occasione della Giornata internazionale della donna 2026, il Circolo Culturale Artemisia quest’anno ha proposto una rassegna letteraria al femminile dal titolo “Parole di donne, readings letterari di primavera”.

Dopo le presentazioni di marzo dei libri “Oriana Fallaci scrittore” di Letizia D’Angelo e “Come in un Mondrian” di Donatella Boccalari, gran finale con “Ricucire il cielo” di Patrizia Bartoli sabato 11 aprile alle ore 17.00 presso l’Auditorium P.A. Bertoli di Sassuolo.

“Ricucire il cielo” è il settimo libro di Patrizia Bartoli, una raccolta di tredici storie di donne di ogni età e degli ostacoli che rendono i loro percorsi accidentati, a tratti invalicabili. Verità spesso ostiche, ingombranti che non trovano soluzioni facili. I temi sono scomodi, a volte scabrosi, le protagoniste a tratti inconsapevoli della loro forza, fragili spesso per età, talvolta per carattere, si dibattono fra difficoltà oggettive e male di vivere: per quanto piccole, sono storie senza abbuoni.

Il libro, edito da Incontri editrice, prenderà vita dal confronto-intervista dell’autrice con Rita Turrini e con le letture di alcuni estratti del testo a cura delle socie di Artemisia.

Al termine della presentazione firma copie e un dolce momento conviviale per concludere la fortunata rassegna che ha visto, ad ogni incontro, la presenza di numerosi ospiti.

In collaborazione con il Comune di Sassuolo – Ingresso libero