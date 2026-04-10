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Fino al 31 maggio 2026, l’Ufficio anagrafe del Comune di San Felice sul Panaro, sarà aperto al pubblico lunedì, mercoledì, venerdì e sabato mattina dalle 8.30 alle 12.30, mentre ci saranno aperture straordinarie anche martedì e giovedì mattina e lunedì e giovedì pomeriggio, ma solo per gli appuntamenti per il rilascio delle carte di identità elettroniche.

Ricordiamo infatti che dal prossimo 3 agosto la carta di identità cartacea non sarà più valida né come documento di identità, né per l’espatrio. Il rischio concreto, per chi ha in programma una vacanza all’estero, è di non poter partire. Per il rilascio della carta di identità elettronica è possibile prenotarsi direttamente dal sito del Comune (ww.comune.sanfelice.mo.it), oppure inviando una email a anagrafe@comune.sanfelice.mo.it