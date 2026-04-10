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I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 18enne straniero, senza fissa dimora, per furto con strappo. L’intervento tempestivo dei militari è iniziato subito dopo aver visto un ragazzo con una felpa di colore scuro ed il cappuccio calzato, correre in direzione di viale Silvani.

I Carabinieri, impegnati nel frattempo in un posto di controllo alla circolazione stradale in piazza VII Novembre 1944 al quartiere Porto-Saragozza, sono stati allertati da un passante che riferiva di aver sentito, nella vicina via Azzo Gardino, una ragazza chiedere aiuto a gran voce dopo aver subito il furto del proprio cellulare. Ipotizzato l’immediata correlazione tra le due cose, i militari procedevano all’inseguimento dell’uomo, intercettato poco dopo in via Malvasia.

Lo straniero, prima di essere bloccato definitivamente dai Carabinieri, cercava di disfarsi delle prove lanciando lo smartphone per terra, poi recuperato dai militari e restituito alla ragazza. La stessa, identificata poco dopo, riconosceva senza ombra di dubbio il ragazzo che pochi minuti prima le si era avvicinata in via Gardino e le aveva strappato dalle mani il telefono per poi dileguarsi velocemente in direzione della piazza.

Lo straniero, arrestato, su disposizione del Pubblico Ministero di Turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, veniva tradotto in Tribunale per il processo, al termine del quale l’arresto veniva convalidato e lo stesso sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna.