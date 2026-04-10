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Per la prima volta, gli studenti dell’Istituto tecnico statale “Calvi” di Finale Emilia entrano nel cuore del Ministero dell’Agricoltura.

Circa 40 ragazzi dell’indirizzo agrario e biotecnologico, sono stati ricevuti oggi al MASAF dal Ministro Francesco Lollobrigida.

In un clima di convivialità, il Ministro ha dialogato con i futuri periti emiliani, rispondendo alle loro domande sulle nuove frontiere del settore e sulla tutela dell’eccellenze italiane.

Un’occasione formativa che ha permesso agli studenti di vedere da vicino come nascono le politiche agricole del Paese, unendo lo studio teorico alla realtà istituzionale.