

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Laureatasi con lode in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Bologna, Daniela Turchetti ha conseguito la specializzazione in Oncologia Medica all’Università di Modena e Reggio Emilia, proseguendo per alcuni anni la propria attività, prevalentemente incentrata sui Tumori Ereditari nell’Oncologia Medica del Policlinico di Modena, in qualità di medico contrattista e assegnista di ricerca.

Nel luglio 2002 è entrata a fare parte dell’equipe della nascente Unità Operativa di Genetica Medica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna e ha in seguito conseguito la specializzazione in Genetica Medica all’Università di Padova. Nel 2005 è diventata Ricercatrice Universitaria e nel 2019 Professoressa Associata di Genetica Medica dell’Università di Bologna, nel 2017 le è stato assegnato l’incarico di alta specializzazione “Identificazione e gestione di individui con predisposizione ereditaria ai tumori”; dal 1° marzo 2023 al 28 febbraio 2026 è stata Direttrice ad interim dell’Unità Operativa Complessa di Genetica Medica dell’IRCCS-Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna.

Dal 1° marzo 2026 è Direttrice della Struttura Complessa di Genetica Medica dell’Ausl IRCCS di Reggio Emilia.

La professoressa Turchetti ha frequentato numerosi corsi di formazione di rilevanza nazionale e internazionale e ha effettuato visite di approfondimento in prestigiose strutture estere di Genetica Oncologica. Ha partecipato a oltre duecento congressi/corsi su invito in qualità di faculty, in particolare su argomenti inerenti la Genetica Oncologica, tema attualmente di grande interesse, sia nella pratica clinica che nella ricerca. È stata a lungo titolare dell’insegnamento di Genetica Medica in numerosi Corsi di Studio dell’Università di Bologna, compresi il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e diverse Scuole di Specializzazione; dal novembre 2021 al febbraio 2026 è stata Direttrice della Scuola di Specializzazione in Genetica Medica ad accesso medici della stessa Università.

Dedicata da sempre alla ricerca, prevalentemente su condizioni ereditarie predisponenti ai tumori e su aspetti psico-sociali della Genetica Clinica, ha partecipato e partecipa a numerosi studi osservazionali e sperimentali in qualità di principal/sub investigator, per i quali ha ricevuto finanziamenti competitivi nazionali e internazionali. È autrice/coautrice di centotrentasette pubblicazioni scientifiche in riviste internazionali indicizzate e ha curato alcuni capitoli di libro.

È da molti anni membro delle Società Italiana (SIGU) ed Europea (ESHG) di Genetica Umana. Dal dicembre 2018 al novembre 2021 è stata coordinatrice del Gruppo di Lavoro di Genetica Oncologica della SIGU. Dal 2023 è vice-Presidente della Società Scientifica AIFET (Associazione Italiana Familiarità Ereditarietà Tumori). Fa inoltre parte dello Steering Committee del Forum di OncoGenEtica e del Comitato Tecnico-Scientifico dell’Associazione aBRCAdabra.

Ha partecipato e partecipa a diverse commissioni e tavoli tecnici regionali e nazionali su temi di Genetica e Oncologia. Ha inoltre preso parte come referente per l’IRCCS AOU di Bologna alla Rete ERN Genturis (European Reference Network For All Patients With One Of The Rare Genetic Tumour Risk Syndromes) e all’EU Joint Action JANE2, rivestendo il ruolo di task leader.

Alla neo Direttrice i migliori auguri di buon lavoro dalla Direzione Aziendale.