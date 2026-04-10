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Si è svolta giovedì 9 aprile,l’Assemblea di Modenamoremio, la Società di promozione del Centro Storico, che ha registrato un’ampia partecipazione degli associati e la presenza del Sindaco Mezzetti e degli Assessori Bortolamasi, Ferrari, Guerzoni, Venturelli e Zanca.

Nel corso dell’incontro è stato approvato all’unanimità il Bilancio 2025, che si conferma anche quest’anno positivo, a testimonianza della solidità e dell’efficacia delle attività svolte.

Con voto unanime l’Assemblea ha inoltre deliberato il rinnovo parziale del Consiglio di Amministrazione, nominando tre nuovi consiglieri – Dania Botti, Andrea Solieri e Massimo Malpighi – che subentrano a Mario Bugani, Lorella Vaschieri e Alberto Dugoni fino alla naturale scadenza del mandato. Il nuovo Presidente sarà designato dal Consiglio nella prima seduta utile. Il CdA risulta composto da rappresentanti di pubblici esercizi, associazioni e negozi, espressione sia delle associazioni di categoria rappresentate, come previsto dallo Statuto, sia del tessuto economico locale. Nel corso dell’Assemblea è stata presentata anche la relazione sulle attività 2025 da parte dell’ex Direttore Angelo Giovannini, che, insieme all’ex Presidente Bugani, ha ringraziato i Soci, collaboratori e l’Amministrazione Comunale per il sostegno dimostrato, augurando buon lavoro al nuovo team.

Spazio poi al rinnovamento dell’immagine coordinata della società: Gabriele Al Krisha, titolare dell’agenzia Era Tutta Campagna, ha illustrato il nuovo logo e la nuova identità visiva, frutto di un percorso condiviso con la Direzione e lo staff di Modenamoremio.

La nuova Direttrice Sara Caselli ha quindi presentato il programma delle iniziative per il 2026, delineando le prossime attività e gli obiettivi strategici.

I punti all’ordine del giorno si sono alternati agli interventi dei rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, i quali hanno sottolineato il ruolo centrale di Modenamoremio come punto di riferimento per il Centro Storico. È stata ribadita l’importanza di una collaborazione sinergica per rendere il cuore della città sempre più vivibile e attrattivo per residenti, operatori economici, studenti e turisti, anche attraverso un’offerta commerciale diversificata e capace di rispondere alle esigenze di tutti.

Per scoprire nel dettaglio il programma delle iniziative 2026 e il nuovo logo, vi invitiamo a visitare modenamoremio.it: uno spazio rinnovato che racconta il presente e guarda con entusiasmo al futuro del centro storico.