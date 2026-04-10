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Si intitola The Plastic Detox, il docufilm appena lanciato da Netflix a livello globale. Il nuovo documentario affronta, in modo nuovo e avvincente, il problema della plastica, uno dei principali fattori che alimentano la domanda di combustibili fossili, come un’urgente questione di salute pubblica in tutto il mondo.

Tra i protagonisti intervistati dal regista premio oscar Louie Psihoyos, c’è anche il dottor Antonio Ragusa, oggi primario del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Sassuolo SpA, da anni impegnato nella ricerca su questo tema delicato e attuale, in particolare sui risvolti che proprio le microplastiche hanno sulla gestazione del feto e sul suo sviluppo, tra i primi ad aver provato la presenza di microplastiche negli esseri umani, col suo studio “Plasticenta”.

La plastica non è solo un problema di inquinamento. È una questione personale. Microplastiche e sostanze chimiche infatti sono presenti nel cervello, nel sangue e nei figli non ancora nati, con rischi per la salute legati all’aumento dei casi di malattie croniche. Il docufilm è stato presentato in anteprima al Change Now Annual Summit, evento paneuropeo che ha coinvolto oltre 40 mila persone. Alla tavola rotonda è stato chiamato anche il Dr. Ragusa, insieme al regista Louie Psihoyos ed Emma Stewart, Responsabile della sostenibilità di Netflix.

IL DOCUMENTARIO

The Plastic Detox analizza il potenziale legame tra le microplastiche e la salute, approfondendo i vari modi in cui i prodotti in plastica siano già entrati a far parte delle nostre abitudini quotidiane, e indagando il rapporto plastica-salute dell’uomo. Il docufilm segue sei coppie con problemi di fertilità “apparentemente inspiegabili”, impegnate per tre mesi a ridurre uso ed esposizione a sostanze chimiche legate alla plastica nel tentativo di migliorare la propria salute.

LA BIOGRAFIA

Il prof. Antonio Ragusa è ostetrico, già primario del punto nascita dell’ospedale Fatebenefratelli di Roma, sull’Isola Tiberina, è professore associato all’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico (CNR). Ha prestato servizio anche a bordo della nave ospedale San Marco nel 2013, durante le operazioni “Mare Nostrum”. È stato Presidente della Fondazione Confalonieri Ragonese e ha coordinato negli ultimi anni numerose raccomandazioni nazionali promulgate dalle principali società scientifiche italiane in ambito ginecologico. È stato consulente scientifico del Ministero della Salute e ha pubblicato oltre 130 articoli e 22 libri. Attualmente si occupa di medicina perinatale, valutando nuove tecniche per ridurre i tagli cesarei non necessari e le conseguenze dell’inquinamento da plastica sulla salute fetale/neonatale e umana. Ha lavorato, tra gli altri, nei reparti di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Sesto San Giovanni (Milano), Massa Carrara, Niguarda ed è stato anche Responsabile di Area Vasta Ostetrico Ginecologica della Toscana Nord Ovest.

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