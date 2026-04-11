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Facciata arancione, balconi bianchi, linee moderne e spazi pensati per favorire vita autonoma, inclusione e condivisione: è così che nasce il nuovo condominio solidale di via Grandi a Soliera. Composto da nove alloggi di edilizia residenziale pubblica e aree comuni, l’edificio punta a sostenere persone con disabilità, unendo housing sociale, coabitazione e servizi. Situato nel cuore del paese, vicino al centro storico, il condominio riqualifica un edificio dismesso, trasformandolo in un polo sociale e abitativo concepito per includere invece di isolare.

Ospita anche il Centro diurno “Accanto”, gestito dal “Gruppo Genitori figli con handicap”, punto di riferimento per famiglie e cittadini. Gli spazi esterni arricchiscono questa funzione, con un’area cortiliva che si collega al centro polifunzionale e alla ludoteca “Il Mulino”, creando una piazza urbana aperta alla comunità. Un investimento complessivo di oltre 4,3 milioni di euro ha permesso la realizzazione di alloggi accessibili, privi di barriere architettoniche, ad alta efficienza energetica, con spazi al piano terra per attività sociali.

Finanziato dal Fondo complementare al PNRR con 2,5 milioni di euro e cofinanziato dal Comune di Soliera con 1,8 milioni, il progetto ha ricevuto il premio europeo “New European Bauhaus Prizes” per la sostenibilità, l’inclusione e la bellezza. Durante l’inaugurazione, il presidente della Regione Michele de Pascale ha sottolineato l’importanza di progetti in grado di combinare risposte abitative con inclusione sociale e qualità urbana. Ha evidenziato come tali interventi rispondano alla necessità di modelli abitativi innovativi, che promuovano la coesione sociale e integrino servizi nei centri urbani senza relegare le fragilità ai margini.

La sindaca Caterina Bagni ha espresso soddisfazione per l’iniziativa che lega politiche abitative, rigenerazione urbana e comunità. Il progetto conferma l’impegno verso un’abitazione come strumento di coesione sociale. L’inaugurazione ha ospitato anche un convegno sulle nuove frontiere del Social Housing presso il Cinema Teatro Italia, alla presenza dell’assessore regionale Giovanni Paglia.