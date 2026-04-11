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Si terrà mercoledì 15 aprile 2026 presso il Teatro Carani l’appuntamento con la sesta edizione di Innovation Days 2026, una giornata dedicata all’orientamento scolastico e professionale nell’era dell’Intelligenza Artificiale. L’evento, promosso dalle associazioni Uciim Modena-Sassuolo e Viceversa APS, con il patrocinio del Comune di Sassuolo e il sostegno di Confindustria Ceramica, si svolgerà dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.

Innovation Days si rivolge agli studenti delle classi quarte e quinte degli Istituti superiori del Distretto Ceramico (con la presenza anche di classi di terza media), ma anche a insegnanti, educatori, famiglie e cittadini interessati ai temi dell’orientamento, dell’innovazione e della cultura imprenditoriale. L’obiettivo è offrire strumenti concreti per aiutare i giovani a orientarsi nelle scelte future, alla luce delle profonde trasformazioni che l’Intelligenza Artificiale sta portando nel mondo del lavoro e nei processi produttivi, anche nel territorio sassolese.

Il programma della mattinata

La mattinata sarà dedicata agli studenti e al confronto diretto con esperti, imprenditori e professionisti. Dalle ore 9 sarà attiva un’area orientamento con corner informativi sui percorsi post-diploma, tra cui ITS Maker Academy. L’evento sarà aperto dai saluti di Maria Costi, Presidente della Commissione Scuola, Lavoro e Giovani della Regione Emilia-Romagna, e introdotto da Alessandra Borghi e Laura Corallo, cui seguiranno i saluti istituzionali del Comune di Sassuolo e di Confindustria Ceramica.

“Quest’anno nella giornata di Innovation Days, arrivata con successo alla sesta edizione, abbiamo voluto definire come punto focale “AI e lavoro futuro”, in quanto tutto inevitabilmente sta cambiando con l’arrivo, sempre più incisivo, dell’Intelligenza Artificiale – spiega Alessandra Borghi -. Diversi contributi saranno tutti inerenti all’impatto delle nuove tecnologie nei diversi ambienti formativi e di lavoro ma nello stesso tempo vogliamo e dobbiamo aiutare i nostri ragazzi affinché tutto questa innovazione sia a supporto e non a sostituzione delle capacità ,delle competenze e soprattutto della loro creatività.”

I relatori di questa edizione offriranno infatti uno sguardo concreto sulle competenze richieste dal mercato del lavoro, sulle professioni emergenti e sulle opportunità occupazionali, con particolare attenzione alle competenze trasversali oltre a quelle tecniche e digitali. Interverrà il professor Simone Calderara, dell’Università di Modena e Reggio Emilia, con un approfondimento su “AI. Etica, opportunità e lavoro futuro”. Porteranno inoltre il loro contributo Giovanni Tardini di Simboolic, Anna Vignoli e Laura Cocu per il BOOM Innovation Hub di Bologna, Graziano Verdi, CEO di Italcer, Enrica Gibellini, Responsabile Education e Formazione di Confindustria Ceramica e Elena Sabattini di Cerform. A questi si affiancheranno il contributo di ITS Maker Academy e l’intervento di Adamo Cerioli, ricercatore e dottorando in Fisica presso l’Università di Parma.

Nel corso della mattinata saranno inoltre presentati i progetti innovativi delle scuole superiori del Distretto con le premiazioni a cura di Alice Bellelli, responsabile Marketing di Modula S.p.A.

Il laboratorio del pomeriggio: orientarsi con metodo

Nel pomeriggio, dalle 14 alle 16, il foyer del teatro ospiterà il laboratorio esperienziale: “6 Cappelli per Pensare e Intelligenza Artificiale. Come scelgo il lavoro adatto a me?”

Condotto dalla formatrice e giornalista Laura Corallo, in collaborazione con Tina de Falco, pedagogista ed esperta d’arte, il laboratorio è rivolto a cittadini in cerca di occupazione, studenti e persone interessate alla crescita personale e alla progettazione del proprio futuro professionale. Attraverso la metodologia dei “6 Cappelli per Pensare”, i partecipanti saranno guidati in un percorso pratico per sviluppare consapevolezza, capacità decisionali e pensiero critico, elementi fondamentali per affrontare un mercato del lavoro sempre più influenzato dall’Intelligenza Artificiale. L’attività prevede esercitazioni individuali, momenti di confronto e condivisione, con un numero massimo di 30 partecipanti per garantire qualità e interazione. Prenotazione alla mail uciimmodenasassuolo@gmail.com )