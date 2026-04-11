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Si è rinnovato questa mattina il consueto appuntamento con la solidarietà firmato dal Lions Club Sassuolo. Il Club cittadino ha ufficialmente consegnato all’Amministrazione comunale le “Borse Alimentari”: un carico di generi di prima necessità destinato a sostenere i nuclei familiari del territorio che attraversano momenti di fragilità economica.

L’iniziativa, che si inserisce nel solco di una tradizione ormai consolidata, vede i Lions in prima linea nel contrasto alla povertà locale, trasformando lo spirito di servizio in aiuti concreti. Alla consegna era presente la Vicesindaco con delega alle Politiche Sociali, Serena Lenzotti, che ha ricevuto i beni a nome dell’ente per la successiva distribuzione tramite i canali dei servizi sociali. “Un ringraziamento profondo va al Lions Club Sassuolo – ha affermato – per la costante sensibilità e il sostegno che non fa mai mancare alla nostra comunità. Questi gesti non sono solo aiuti materiali, ma un segnale di vicinanza prezioso che rafforza la rete di protezione sociale cittadina.”

L’Amministrazione provvederà ora a far recapitare le borse alle famiglie individuate, garantendo che la generosità dei soci Lions raggiunga chi ne ha più bisogno.