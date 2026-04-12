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Oltre milleduecento euro a favore della Fondazione Grade, l’onlus che da oltre trent’anni sostiene il reparto di ematologia dell’ospedale reggiano, sono stati raccolti a Cerredolo in occasione di un evento dedicato alla memoria di Ermanno Caliceti, presidente dell’associazione sportiva Power fitness club, scomparso lo scorso novembre a seguito di una grave malattia.

“La serata si è svolta nel centro sportivo polivalente di proprietà comunale, che il nostro sodalizio gestisce dal 2004 – sottolinea Sergio Paglia, uno dei soci fondatori – ed è consistita in una sessione speciale di ciclismo indoor, organizzata in collaborazione con il gruppo ‘Tira e spingi’ di Reggio Emilia e condotta da Gianni Montanari e Salvatore Di Rubba, cui hanno partecipato quaranta praticanti, fra i quali i nostri corsisti e altri dilettanti provenienti da Carpineti e da Fontanaluccia, in provincia di Modena”.

Hanno anche assistito alla manifestazione, e contribuito all’offerta, alcuni familiari, amici e conoscenti di Caliceti, che viveva nel vicino paese di San Cassiano, in comune di Baiso.

“Ora l’eredità della presidenza – prosegue Paglia – è stata affidata a Cristian Placucci. La cifra da noi raccolta andrà a sommarsi a quella che si realizzerà sabato 23 maggio, a Borzano di Albinea, in occasione di un’altra manifestazione di ciclismo indoor, una vera e propria maratona pomeridiana di tre ore. Il tutto contribuirà alla raccolta fondi della Fondazione Grade con l’obiettivo di acquistare una risonanza magnetica 3 Tesla di ultima generazione per il Core, centro oncologico ed ematologico dell’arcispedale Santa Maria Nuova, in grado di potenziare il servizio sanitario della città di Reggio e di tutta la provincia, ma non solo”.

Conclude il portavoce di Power Fitness club: “È stato emozionante il momento di ricordo riservato a Ermanno Caliceti, una figura di riferimento per la nostra associazione e per il territorio circostante. Esempio di generosità, operosità e spirito di servizio, cordiale e sorridente, era sempre in prima linea nel volontariato locale e contribuiva attivamente all’organizzazione di feste e iniziative benefiche, senza mai tirarsi indietro davanti a qualsiasi necessità. Appassionato di sport, era ciclista e camminatore instancabile. La sua scomparsa ha lasciato in questi luoghi un vuoto importante”.