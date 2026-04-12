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E’ intervenuta anche Teresa Filippini, governatore del distretto Lions 108 Tb, al Lions Day andato in scena oggi (domenica 12 aprile) a Reggio Emilia, in piazza Martiri del 7 Luglio.

“E’ emozionante vedere la partecipazione di tanti cittadini alla nostra festa, segno che la grande comunità dei Lions reggiani sta lavorando bene sul territorio mettendosi al servizio delle persone più fragili e bisognose” ha commentato con soddisfazione il governatore Filippini. “Oggi i Lions sono nelle piazze di tutta Italia per ricordare ai cittadini la nostra vocazione al servizio, la vicinanza alle comunità e alle istituzioni e per portare aiuto a tutte le persone che si trovano in condizioni di bisogno perché il nostro cuore è con loro”.

La giornata che celebra l’associazione internazionale di servizio più diffusa nel mondo, a Reggio Emilia ha coinvolto gli oltre 300 soci degli 11 Lions Club e i giovani del Leo club che, insieme a Provincia, Comune di Reggio Emilia, Protezione civile, tanti volontari e associazioni amiche, hanno presentato alla comunità alcuni dei principali service Lions.

Tantissimi i cittadini che hanno usufruito gratuitamente dello screening e del controllo della vista e verificato la predisposizione al diabete con personale qualificato, nell’unità mobile dei Lions attrezzata con refrattometri digitali e strumenti di ultima generazione. Raccolti anche tanti occhiali usati che una volta rigenerati, presso il centro nazionale di raccolta dei Lions a Chivasso, saranno donati alle persone bisognose.

In piazza, accanto ai Lions, hanno voluto esserci anche le associazioni “Crescere per vedere” e la Cooperativa Hésed che i Lions sostengono nelle loro attività da diversi anni. E anche quest’anno la raccolta di giochi nuovi è stata un successo: la generosità dei reggiani non si è fatta attendere e i Lions provvederanno a redistribuire oltre un centinaio di giochi ai bambini delle famiglie più fragili.

Molto affollato anche lo spazio per il divertimento di bambini e famiglie affidato alla casa editrice Asmodée con i suoi giochi da tavolo e di ruolo.

La giornata ha raggiunto il culmine della partecipazione con l’esibizione della Banda Rulli Frulli, un gruppo di giovani musicisti e appassionati, di età tra gli 11 e i 30 anni, che oggi conta 70 componenti tra ragazze e ragazzi, adolescenti e giovani, abili e diversamente abili. Il concerto spettacolo dal titolo “Vulcano” ha sfidato anche il cielo grigio e minaccioso con una vera e propria esplosione di suoni, voci e colori che ha fatto scatenare tutta la piazza.