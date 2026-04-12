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Correggio continua a trasformare uno dei suoi snodi urbani più importanti, accompagnando l’avanzamento dei cantieri con una nuova organizzazione della viabilità e della sosta. I lavori attualmente in corso in Piazzale 2 Agosto, legati all’appalto per la realizzazione del progetto “Parco della Musica e Parco lungo le Mura”, che prevedono la creazione di un nuovo ecosistema urbano attraverso un corridoio di connessione ecologica-ambientale tra città storica e campagna”, entrano infatti in una nuova fase operativa che comporterà alcuni cambiamenti significativi.

Da lunedì 13 aprile l’area compresa tra via Campagnola, il Circolo XXV Aprile e il bar Komodo sarà destinata a nuova autostazione e parcheggio degli autobus di linea. Contestualmente, la precedente autostazione, collocata di fronte al Palazzetto dello Sport, sarà interessata dalle lavorazioni previste dal progetto, con l’obiettivo di realizzare nuovi stalli destinati alla sosta delle automobili.

Si tratta di un passaggio rilevante all’interno di un intervento più ampio di riqualificazione urbana, che punta a migliorare funzionalità, accessibilità, sicurezza e qualità degli spazi pubblici in una porzione strategica della città. La nuova configurazione consentirà di proseguire con le opere secondo il cronoprogramma previsto, accompagnando l’evoluzione del cantiere verso un assetto definitivo più ordinato ed efficiente.

L’intervento su Piazzale 2 Agosto si inserisce infatti in un disegno complessivo di rigenerazione urbana che tiene insieme mobilità, sostenibilità ambientale e vivibilità. Oltre alla riorganizzazione degli spazi di sosta e del trasporto pubblico, il progetto comprende anche la realizzazione del Parco della Musica e del Parco lungo le Mura, all’interno di una visione che rafforza il collegamento ecologico e ambientale tra la città storica e la campagna.

“Ogni fase di questo intervento – ha dichiarato il sindaco di Correggio Fabio Testi – è pensata con l’obiettivo di costruire una città più funzionale, più ordinata e soprattutto più vivibile. Siamo consapevoli che i cantieri possano comportare cambiamenti temporanei nelle abitudini quotidiane, ma si tratta di passaggi necessari per arrivare a un risultato importante e duraturo. Ringrazio cittadine e cittadini per la collaborazione e la pazienza: stiamo investendo su un’area strategica di Correggio per restituirla alla comunità più bella, più accessibile e meglio organizzata”.