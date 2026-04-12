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Un gravissimo incidente stradale è avvenuto questa mattina poco dopo le 5:30 a Modena su via Emilia Ovest, in località Marzaglia Vecchia.

Si è trattato di un impatto che ha coinvolto un autocarro adibito al trasporto latte e un’autovettura. A seguito dello scontro frontale, entrambi i veicoli sono usciti dalla sede stradale terminando la loro corsa nella scarpata adiacente.

Le squadre di soccorso dei Vigili del Fuoco di Modena, giunte immediatamente sul posto, hanno operato con attrezzature idrauliche per estrarre i quattro occupanti intrappolati tra le lamiere della vettura. Nonostante la tempestività dei soccorsi per tre di loro il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Il quarto passeggero, estratto vivo ma in gravi condizioni, è stato affidato ai sanitari del 118 per il trasporto d’urgenza in ospedale.

Sul luogo dell’evento è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi di rito e per la gestione della viabilità. Al momento, la strada risulta completamente chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia per consentire le operazioni di messa in sicurezza dei mezzi e della sede stradale.