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La RSU di Menarini SPA di Bologna, in accordo con le organizzazioni sindacali, in seguito al presidio di stamattina, ha proclamato la continuazione dello sciopero per il resto della giornata del 13 aprile e aperto lo stato di agitazione fino a quando non verrà ritirato il trasferimento del collega e non sarà ripristinato il rispetto delle condizioni previste negli accordi sindacali del 19/12/24, del verbale di incontro del 18/09/25 e degli accordi di cigs per cui anche le attività dell’ufficio del personale rimarranno a Bologna.

“A tal fine – spiegano RSU Menarini e Fiom, Uilm, Fim Bologna – rinnoviamo la richiesta di incontro urgente all’azienda e, se questa non arriverà in tempi brevi, continueremo la mobilitazione con nuove iniziative di sciopero che comunicheremo quando sarà necessario.

Ringraziamo tutte e tutti per l’ampia partecipazione allo sciopero e al presidio di oggi e confidiamo in voi per continuare la lotta fino a che sarà necessario.

L’apertura dello stato di agitazione – aggiungono – è dovuto alla lettera di trasferimento consegnata dall’azienda venerdì 10/04/2026 ad un collega dell’ufficio amministrazione del personale a partire dall’11/05/2026. Tale trasferimento, come scritto nella lettera, è dovuto alla scelta che “la Società ha deciso di trasferire l’ufficio del personale di Bologna preso la sede legale di San Potito Sannitico (CE)”.

Ci uniamo alla richiesta sia delle oo.ss. nazionali sia delle istituzioni territoriali della urgente riapertura del tavolo nazionale al Ministero del Made in Italy.

La MENARINI di BOLOGNA deve rimanere a BOLOGNA”, concludono RSU e Fiom, Uilm, Fim Bologna.