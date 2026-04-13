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Grande risposta dei cittadini all’open day dedicato alla Carta d’Identità Elettronica in programma giovedì 16 aprile: tutti gli appuntamenti disponibili sono già stati prenotati. Per rispondere all’elevata richiesta e continuare ad accompagnare la comunità nel passaggio dalla carta d’identità cartacea alla CIE, il Comune di Novellara ha quindi programmato un nuovo Open Day per lunedì 27 aprile 2026. L’Open Day è riservato ai residenti.

L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato dall’amministrazione comunale per agevolare il rilascio della Carta d’Identità Elettronica, che dal 3 agosto 2026 diventerà obbligatoria. Dopo la forte partecipazione registrata nei precedenti open day e il rapido esaurimento dei posti disponibili per la data del 16 aprile, il nuovo appuntamento del 27 aprile rappresenta un’ulteriore opportunità per i cittadini che devono ancora effettuare il passaggio al nuovo documento.

Anche per questa nuova data sarà obbligatoria la prenotazione, da effettuare direttamente sul sito del Comune di Novellara, nella sezione Prenotazioni on-line, oppure telefonando al numero 0522 655454.

Il Comune invita i cittadini interessati a prenotare quanto prima il proprio appuntamento e a non attendere gli ultimi mesi utili, così da evitare disagi e arrivare preparati alla scadenza nazionale. La Carta d’Identità Elettronica è infatti uno strumento ormai indispensabile per accedere in modo semplice e sicuro a numerosi servizi.