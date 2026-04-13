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La scelta della scuola secondaria di secondo grado non è solo un adempimento burocratico del terzo anno di medie, ma l’esito di un percorso di consapevolezza che inizia molto prima.

Per supportare le famiglie in questo delicato passaggio, il progetto DesTEENazione promuove una serata formativa dedicata specificamente ai genitori degli alunni di prima e seconda media (e a tutti i genitori che vogliono educare alla scelta i loro figli) che si terrà giovedì 16 aprile, alle 20.30, nella sala Civica di via Morandi 9 ad Albinea.

L’incontro nasce dalla consapevolezza che orientare non significa “dare consigli”, ma fornire ai ragazzi gli strumenti per conoscersi. Muoversi con anticipo permette ai genitori di accompagnare i figli con serenità, evitando le ansie tipiche delle scelte “dell’ultimo minuto”.

L’evento sarà curato da Arianna Casali e Mariachiara Canovi, psicologhe di Progetto Crescere. Durante la serata, le professioniste offriranno spunti di riflessione su come riconoscere e valorizzare le attitudini e gli interessi dei ragazzi, sul ruolo del genitore come facilitatore, senza sostituirsi al ragazzo nella scelta, sulla gestione delle aspettative e delle emozioni che accompagnano il passaggio alle superiori.

L’incontro sarà anche l’occasione per presentare Mediamente Orientati, l’attività che l’Informagiovani dell’Unione Colline Matildiche realizza ogni anno direttamente all’interno delle scuole. Il progetto stimola i ragazzi a una riflessione attiva sul proprio futuro, rendendoli protagonisti del loro percorso formativo.

Iniziare a parlare di orientamento in prima e seconda media significa dare ai ragazzi il tempo di sbagliare, sperimentare e infine decidere con consapevolezza.