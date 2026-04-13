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Nella stagione 1967/68, l’U.S. Sassuolo scrisse una delle pagine più romantiche della sua storia, conquistando la promozione dalla Prima Categoria alla Serie D. Fu un trionfo arrivato al fotofinish, deciso soltanto all’ultima giornata di un campionato combattutissimo.

I neroverdi riuscirono a chiudere il torneo al primo posto, superando di un solo punto la Salvarani Parma, che aveva vinto il proprio incontro il giorno precedente, mettendo massima pressione sulla squadra sassolese.

L’atto finale fu una vera battaglia sportiva, risolta nei minuti conclusivi: un cross perfetto del terzino Campani dalla fascia destra trovò pronto De Spini, il cui gol sigillò la vittoria e il salto di categoria. Resta vivo nel ricordo dei tifosi anche un dettaglio scaramantico: per quella sfida decisiva, il Sassuolo scelse di non indossare i colori tradizionali, scendendo in campo con una maglia rosso-granata.

Per onorare e tramandare il valore di questo primo storico successo, la sezione di Sassuolo dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport ha indetto una cena celebrativa. L’evento si terrà giovedì 16 aprile presso lo Sporting Club di San Michele. Sarà un’occasione unica per rivivere quelle emozioni insieme ai protagonisti di quell’indimenticabile impresa.