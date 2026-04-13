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Si è svolta nel pomeriggio del 10 aprile la generosa donazione in memoria della Dr.ssa Sonia Gualtieri, scomparsa prematuramente nel novembre 2024. Grazie alla preziosa collaborazione con l’Associazione ANDOS, amici e familiari hanno donato un monitor multiparametrico completo di carrello per la Degenza Oncologica, modello uMEC 100, prodotto da Mindray Medical, per un valore complessivo pari a euro 1.901,55.

Alla cerimonia erano presenti il figlio di Sonia Pietro e la sorella Sandra Gualtieri, la Dott.ssa Francesca Zanelli Responsabile medico del DS Oncologia, il Dr. Marco D’Incà Direttore della Medicina Oncologica, la Responsabile delle professioni sanitarie Dip. Oncologico Cristiana Caffarri, la Coordinatrice infermieristica Elena Toniolo, la Presidente di Andos Gabriella Pellini, il Direttore generale dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia Dr. Davide Fornaciari, amici e colleghi.

L’utilizzo del monitor multiparamentrico nel paziente oncologico è fondamentale per la gestione di situazioni cliniche instabili, fino a quadri di severità critica, o durante trattamenti che richiedono un attento monitoraggio delle condizioni vitali, come ad esempio l’arruolamento di pazienti oncologici nei protocolli di studio clinici.

Una lunga carriera nel mondo dell’emergenza urgenza, responsabile delle professioni sanitarie dell’Ospedale di Castelnovo ne’ Monti, poi di tutti gli ospedali dell’Azienda USL ed infine Direttore di Distretto, Sonia Gualtieri ha svolto, per diversi anni, il doppio incarico di Direttore dei Distretti di Montecchio e Castelnovo ne’ Monti. Tutte queste esperienze hanno fatto di lei una professionista in grado di leggere le esigenze e i bisogni dei cittadini, proponendo idee all’avanguardia per la salvaguardia della salute, in un distretto, così particolare e delicato, come quello montano. Tra gli incarichi ricoperti anche quello, particolarmente impegnativo, di Responsabile Unico dell’Accesso, RUA, per la riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale. Sonia conosceva e riconosceva il bisogno di aiuto e si è sempre spesa per aiutare le persone in difficoltà.