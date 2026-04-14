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Rafforzare i rapporti tra Emilia-Romagna e Paesi Bassi e sviluppare nuove opportunità di collaborazione, a partire dai punti di forza dei rispettivi sistemi economici e produttivi. Questi i temi al centro dell’incontro che si è svolto oggi in Regione tra il presidente, Michele de Pascale, e l’Ambasciatore del Regno dei Paesi Bassi in Italia, Michael Stibbe, alla sua prima visita istituzionale in Emilia-Romagna.

Nel corso del confronto sono stati affrontati i principali ambiti di interesse comune, dallo sviluppo delle energie rinnovabili e delle tecnologie per la transizione energetica – anche nel quadro delle politiche energetiche europee – al turismo e all’agroalimentare, dalla sanità ai servizi sociali – con particolare attenzione ai modelli innovativi per l’assistenza territoriale e domiciliare, soprattutto per le persone anziane e l’infanzia – fino all’industria culturale e creativa, alla manifattura avanzata e all’innovazione tecnologica, con focus su mobilità sostenibile ed economia circolare.

Si è parlato anche di sicurezza idrica e di prevenzione e contrasto ai cambiamenti climatici, una priorità sempre più centrale anche a livello europeo, su cui la Regione Emilia-Romagna è impegnata attivamente, in primo luogo come promotrice dell’Alleanza delle Regioni Ue per la sicurezza idrica e l’adattamento ai cambiamenti climatici, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo delle Regioni nella definizione delle politiche europee, condividere strumenti e strategie per la gestione della risorsa idrica e migliorare la capacità di prevenzione e risposta agli eventi meteo estremi.

Le relazioni tra Emilia-Romagna e Paesi Bassi, pur non strutturate formalmente, si sono sviluppate nel tempo attraverso momenti di confronto istituzionale e la partecipazione congiunta a iniziative e progetti europei, in particolare nei campi dell’innovazione digitale e dei servizi pubblici. Tra le esperienze più recenti il progetto europeo “UserCentriCities”, dedicato allo sviluppo di servizi digitali più accessibili e centrati sui bisogni di cittadini e imprese, che ha visto il coinvolgimento anche della città di Rotterdam.

L’incontro ha inoltre rappresentato l’occasione per condividere un quadro aggiornato delle rispettive economie e delle prospettive di rafforzamento dei rapporti commerciali, anche alla luce del ruolo dei Paesi Bassi come uno dei principali poli logistici e commerciali europei e partner rilevante per l’interscambio con l’Italia.

La Regione Emilia-Romagna rappresenta un hub importante per le aziende olandesi in diversi settori: dal food all’agritech, dalla logistica alle infrastrutture, fino alla meccanica, con circa 20 imprese presenti sul territorio e solide collaborazioni già avviate, anche in ambito energia e transizione ecologica. La cooperazione si basa su innovazione e creatività: energia, infrastrutture e transizione digitale sono ambiti chiave in cui rafforzare sempre più i rapporti reciproci. L’Emilia-Romagna è la terza regione d’Italia per interscambio con i Paesi Bassi.