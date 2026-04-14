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Diva per antonomasia della canzone italiana di cui resta protagonista indiscussa, Patty Pravo ha seguito con ostinazione il suo intuito musicale, esplorando generi musicali diversi tra loro, in un’evoluzione canora ed estetica costante che le ha permesso di restare sulla cresta dell’onda da quasi sessant’anni. Artista sempre libera e all’avanguardia, con la sua voce possente e aliena ha stravolto i canoni relativi all’interpretazione femminile in Italia. La sua personalità inafferrabile, anticonformista e sfrontata, l’hanno resa un’icona.

Per Opera Tour, Patty Pravo sarà accompagnato sul palco da: Luca Proietti – Tastiera, Daniele Natrella – Batteria, Giuseppe Iodice e Alessandro Chimienti – Chitarra, Elisabetta Pasquale – Basso , Cristiana Polegri – Sax.

info@teatroeuropa.it – 051.372540