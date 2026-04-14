

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Torna sabato 18 aprile 2026, dalle ore 14 alle 16, la 6ª Adunanza organizzata dalla Maurone Academy: un momento aperto alla cittadinanza che unisce sport, incontro e solidarietà, con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore della Beatrice Maurone ODV.

L’iniziativa si svolgerà presso la Maurone Academy, in via Vincenzo Monti 51 a Reggio Emilia, e sarà, come nelle edizioni precedenti, un’occasione per ritrovarsi – tra allievi di ieri e di oggi, famiglie, amici e cittadini – e contribuire concretamente a progetti a sostegno dei bambini e degli adolescenti in cura nei reparti di oncoematologia pediatrica.

La partecipazione è aperta a tutti: sarà possibile prendere parte all’allenamento oppure contribuire anche semplicemente con una donazione. L’intero ricavato verrà devoluto alla Beatrice Maurone ODV, che da anni sostiene attività di ricerca, acquisto di attrezzature mediche e progetti per migliorare la qualità della vita dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.

Una storia che diventa impegno

La Beatrice Maurone ODV nasce nel 2018 dal desiderio dei genitori di Beatrice, una ragazza di Reggio Emilia scomparsa a soli 12 anni dopo un lungo percorso di cure, di trasformare un’esperienza personale in un aiuto concreto per gli altri.

Da allora l’associazione sostiene in particolare i reparti di oncoematologia pediatrica di Parma e Torino, contribuendo alla ricerca, alle strutture ospedaliere e a progetti di supporto ludico, psicologico e fisioterapico per rendere più dignitosa e serena la permanenza in reparto.

Al centro di questo impegno c’è anche il ruolo del padre, Stefano Maurone, insegnante di arti marziali, che ha scelto di mettere la propria professione al servizio della causa: proprio da questa idea nasce l’Adunanza, un evento che unisce il suo mondo – quello dello sport e della formazione – alla solidarietà, trasformando una lezione collettiva in un gesto concreto di aiuto.

Un gesto piccolo che diventa grande

Negli anni, l’Adunanza è diventata un appuntamento riconosciuto e partecipato, capace di generare non solo risorse, ma anche consapevolezza e comunità.

«Aiutami ad aiutare» è il messaggio che accompagna tutte le iniziative dell’associazione: un invito semplice ma potente, che ricorda come anche un piccolo contributo, sommato a tanti altri, possa fare davvero la differenza.

Come partecipare e sostenere l’iniziativa

È possibile partecipare all’Adunanza 2026 prendendo parte al seminario oppure contribuendo con una donazione libera direttamente sul posto durante l’evento. In alternativa, è possibile sostenere i progetti dell’associazione anche tramite bonifico.

l’IBAN è disponibile sul sito ufficiale www.beatricemauroneodv.org

Per informazioni: 339 4650048 – beatricemauroneodv@gmail.com