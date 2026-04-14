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Si è svolta ieri pomeriggio, presso l’Auditorium Confesercenti di Via Paolo Ferrari 79, l’Assemblea Provinciale di FIPAC – Federazione Italiana Pensionati Attività Commerciali, aderente a Confesercenti Modena. A margine degli adempimenti assembleari, la federazione ha ospitato un incontro informativo dal titolo “Non farti fregare: consigli per sventare le truffe telefoniche e online”, a cura di Marco Ferrari, Comandante della Stazione Operativa per la Sicurezza Cybernetica della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Modena.

Un appuntamento che ha offerto ai presenti strumenti pratici per riconoscere e difendersi dalle frodi sempre più diffuse ai danni delle persone anziane, tra telefonate ingannevoli, smishing e raggiri online.

“Ringraziamo il Comandante Ferrari per aver dedicato il suo tempo e la sua competenza a un tema di grande attualità – ha dichiarato Alberto Guaitoli, Presidente di FIPAC Confesercenti Modena. Le truffe telefoniche e online colpiscono sempre più spesso le persone anziane, e offrire strumenti concreti di difesa è una priorità per la nostra federazione. Tutelare i nostri associati, informarli e metterli in condizione di riconoscere i rischi è parte integrante del nostro impegno quotidiano. Iniziative come questa dimostrano quanto sia importante fare rete tra istituzioni e associazioni di rappresentanza.”

A portare il saluto istituzionale è stata Paola Morselli, Presidente Regionale FIPAC.