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Venerdì 17 aprile, alle 21, il ballerino madrileno, considerato il re del flamenco, propone vertiginosi assoli e raffinati pas de deux e pas de trois, con interventi musicali dal vivo.

C’è la danza classica, con la sua eleganza, e c’è il flamenco, con tutta la sua forza, nello spettacolo che il ballerino spagnolo Sergio Bernal porta in scena al Teatro Comunale di Carpi, venerdì 17 aprile, alle 21, nello spettacolo che chiude la stagione della danza e il cartellone 2025-2026.

“Una noche con Sergio Bernal”, questo il titolo dell’esibizione, racconta tutto il repertorio del danzatore che è stato primo ballerino del Balletto nazionale di Spagna e oggi, dopo aver fondato una propria compagnia, è considerato il re del flamenco. In scena, un visionario racconto per quadri in cui si fondono la tradizione spagnola, l’eleganza della danza classica e il fuoco e la passione del flamenco, tra vertiginosi assoli e raffinati pas de deux e pas de trois, con Cristina Cazorla e Carlos Romero, e interventi di musica dal vivo con chitarra e percussioni e la voce della cantaora Paz de Manuel. Gli spettatori vedranno Bernal interpretare “El cisne”, sulle note de La morte del cigno, per la prima volta coreografata per un uomo, e, su musica di Alberto Iglesias, “El ultimo encuentro”, ma anche brani importanti della tradizione spagnola come “Il cappello a tre punte”, “Orgia”, coreografato dallo stesso Bernal, e il “Bolero” di Ravel in una versione inedita, per un programma che racconta tutto il repertorio che Bernal ha messo in scena in carriera.

Informazioni e biglietteria: Teatro Comunale di Carpi (piazza Martiri 72), tel. 059 649263; biglietteria.teatro@comune.carpi.mo.it.