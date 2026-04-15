

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Moda non è solo una tendenza: è anche un modo per esprimere chi siamo (o vorremmo essere) e come desideriamo essere percepiti dagli altri. Ma quando questo linguaggio viene guidato dalla visione di ripetute immagini ritoccate, filtri, algoritmi e modelli estetici irraggiungibili, cosa può accadere?

E’ stato quanto discusso al corso di formazione e di aggiornamento “Le vittime della moda (fashion victims): salute, moda, lavoro, sicurezza, aspetti psicologici e medico legali”, organizzato dal Tavolo per la promozione delle politiche di genere” del Comune di Modena che si è tenuto venerdì 10 aprile alla Sala dei Presidenti dell’Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti di Modena, a cui ha partecipato anche la consigliera effettiva di Parità della provincia di Modena Valeria Moscardino era presente come relatrice.

Per la consigliera Moscardino, il convegno, organizzato dal CUP-ER e Commissione per le Pari Opportunità (C.P.O) del CUP in collaborazione con il C.P.O. dell’Ordine degli Avvocati di Modena e le Consigliere di parità della Provincia di Modena, «ha offerto uno spunto di riflessione pubblica sugli effetti fisici, psicologici e relazionali dei modelli di questi anni, che parte dalla letteratura scientifica che ha già descritto fenomeni come la cosiddetta Snapchat dysmorphia e il perception drift, cioè lo slittamento progressivo della percezione di ciò che appare “normale” o desiderabile sotto l’influenza di immagini digitalmente alterate. E nell’attesa del sequel di un film, che ha come cornice proprio questo settore, non ci si può dimenticare di guardare anche all’aspetto lavorativo, come “vittime” possano diventare anche i componenti dello stesso sistema, se l’organizzazione si basa su caporalato, lavoro nero e appalti irregolari, che spesso coinvolgono anche minori».

L’attività di consulenza, supporto e indirizzo in materia antidiscriminatoria delle Consigliere di Parità si svolge su appuntamento contattando la segreteria al numero 059,209355, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 11, oppure tramite mail a consiglieraparita@provincia.modena.it.