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Sciopero di 4 ore oggi, 15 aprile, alla Sacmi Impianti di Sassuolo per chiedere lo smart working regolamentato e il contratto integrativo aziendale, con presidio di 2 ore davanti ai cancelli di via Emilia Romagna. L’azione rientra nelle 8 ore di sciopero e nello stato di agitazione decisi a marzo dai lavoratori contro l’atteggiamento di chiusura dell’azienda su questi temi cruciali.

A inizio marzo, l’azienda ha ridotto lo smart working con una decisione unilaterale e retroattiva, senza consultare i dipendenti, generando malcontento. Lo stabilimento di Sassuolo, con una maggioranza di impiegati rispetto agli operai (60 contro 20), ha subito un peggioramento nell’organizzazione senza un accordo sindacale valido per tutelare diritti già consolidati, come successo anche in passato. Nonostante le richieste dei rappresentanti dei lavoratori e della Fiom Cgil per formalizzare lo smart working e introdurre il contratto aziendale, l’azienda ha ribadito il rifiuto di negoziare, in particolare sul Premio di Risultato. Questa posizione lascia poche prospettive per la trattativa, nonostante i tentativi di dialogo. I lavoratori di Sacmi Impianti Sassuolo si uniscono alla protesta di altri stabilimenti del gruppo per ottenere risposte concrete su diritti e condizioni migliorative.