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Proseguono con grande partecipazione gli incontri del progetto “Scandiano Sicura”, un’iniziativa di sicurezza partecipata promossa dall’Amministrazione Comunale. Nel pomeriggio di martedì 14 aprile, il Cinema Teatro Boiardo ha ospitato una conferenza incentrata sul tema della legalità, con un‘attenzione particolare ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

Circa 50 cittadini, tra cui numerosi genitori e nonni, hanno preso parte all’evento, mostrando un forte interesse per l’argomento. I protagonisti dell’incontro sono stati i Carabinieri della Tenenza di Scandiano, i quali hanno affrontato il tema con un approccio completo, spiegando il problema sotto molteplici punti di vista. Questo appuntamento rappresenta una naturale prosecuzione del lavoro già avviato nelle scuole: dopo aver dialogato direttamente con gli studenti attraverso lezioni di educazione alla legalità, i militari hanno scelto di coinvolgere gli adulti, fornendo loro strumenti efficaci per comprendere e affrontare questi delicati fenomeni.

L’obiettivo principale è stato quello di aiutare genitori e nonni a riconoscere segnali d’allarme e intervenire in modo adeguato, sviluppando una maggiore consapevolezza su minacce che spesso si manifestano online. Durante l’incontro è stato ribadito quanto sia cruciale il ruolo delle famiglie nell’opera di prevenzione, sottolineando che la lotta contro il bullismo e il cyberbullismo deve essere una responsabilità condivisa tra istituzioni, scuola e comunità. È stato evidenziato che solo educando anche genitori e nonni sui pericoli connessi al mondo digitale è possibile costruire una rete di protezione davvero efficace per i più giovani. “Dopo aver parlato ai ragazzi nei contesti scolastici, è altrettanto fondamentale confrontarsi con chi li accompagna quotidianamente nella crescita”, hanno dichiarato i relatori.

L’incontro ha visto anche l’intervento della psicologa Dott.ssa Anna Gobetti, il cui contributo tecnico ha arricchito ulteriormente la discussione. Questa preziosa occasione di confronto diretto ha confermato ancora una volta l’importanza del dialogo e della collaborazione tra l’Arma e la cittadinanza. I Carabinieri di Scandiano hanno rinnovato il loro impegno non solo nell’ambito del controllo del territorio, ma anche attraverso attività di formazione e sensibilizzazione, nel segno di una comunità più informata, attenta e sicura.