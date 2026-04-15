Questa mattina, il Teatro Carani ha ospitato la 6a edizione di Innovation Days 2026, una manifestazione all’insegna del futuro, dell’orientamento e della rivoluzione legata all‘Intelligenza Artificiale. È stata una giornata ricca di spunti e di entusiasmo. Più di 400 studenti provenienti soprattutto dalle scuole superiori del Distretto Ceramico, ma anche da altre realtà. La sfida al centro dell’evento? Imparare a sfruttare le potenzialità dell’AI senza sacrificare il proprio talento e la capacità di essere creativi.
Tra i momenti più significativi della mattinata:
- Orientamento Live:gGli studenti si sono affollati presso i corner dedicati per informarsi sui percorsi post-diploma e le iniziative promosse da ITS Maker Academy.
- Visioni di Futuro: dal toccante intervento del Prof. Simone Calderara sull’etica nell’applicazione dell’Intelligenza Artificiale, fino alle esperienze condivise da leader come Graziano Verdi di Italcer e dai rappresentanti di BOOM Innovation Hub, Simboolic e Confindustria Ceramica.
- I giovani protagonisti: applausi e grande entusiasmo hanno accompagnato la presentazione dei progetti innovativi realizzati dagli studenti delle scuole, riconosciuti con l’importante premiazione di Alice Bellelli, rappresentante di Modula S.p.A. Un evento che ha saputo ispirare, motivare e tracciare nuovi orizzonti per le generazioni future.