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Questa mattina, il Teatro Carani ha ospitato la 6a edizione di Innovation Days 2026, una manifestazione all’insegna del futuro, dell’orientamento e della rivoluzione legata all‘Intelligenza Artificiale. È stata una giornata ricca di spunti e di entusiasmo. Più di 400 studenti provenienti soprattutto dalle scuole superiori del Distretto Ceramico, ma anche da altre realtà. La sfida al centro dell’evento? Imparare a sfruttare le potenzialità dell’AI senza sacrificare il proprio talento e la capacità di essere creativi.

Tra i momenti più significativi della mattinata:

Orientamento Live:g Gli s tude nti s i s o no a ffo l la ti presso i corner dedicati per informarsi sui percorsi post-diploma e le inizi a ti ve promosse da ITS Maker Academy.

nti i s a l ti i percorsi post-diploma e le ti ITS Maker Academy. Visioni di Futuro: dal to c can t e intervento del Prof. Simone Calderara sull ’ etica n ell ’applicazione dell’Intelligenza Artificiale, fino alle es p er i e nze con di vise da leader come Graziano Verdi di Italcer e da i r a ppresentanti di BOOM Innovation Hub, Simboolic e Confindustria Ceramica.

di Futuro: dal c t del Prof. Simone Calderara sull etica ell alle es i nze di leader come Graziano Verdi e i a di BOOM Innovation Hub, Simboolic e Confindustria Ceramica. I g i o va ni p r ot ag on i sti : a ppl aus i e gr and e entusiasmo hanno accompagnato la presentazione dei progetti innovativi realizzati dagli studenti delle scuole, ri co nosc i uti co n l ’ i m portant e p r e m i azione di Alice Bellelli, rappresentante di Modula S.p.A. Un evento che ha saputo ispirare, motivare e tracciare nuovi orizzonti per le generazioni future.