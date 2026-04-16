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Modenamoremio dà il benvenuto alla nuova Presidente Cinzia Ligabue, nominata in data odierna nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione.

La nomina è avvenuta su mandato dell’Assemblea dei Soci, riunitasi la scorsa settimana, che ha espresso piena fiducia nella continuità e nello sviluppo della Società.

Cinzia Ligabue, già Vicepresidente di Modenamoremio dal 2021, è titolare dell’esercizio commerciale Martinelli Pelletteria, con sede in Via Emilia Centro a Modena. La sua adesione alla società affonda le radici fin dagli albori della sua costituzione, in virtù della sua consolidata presenza come commerciante nel centro storico da diversi anni.

Da anni attivamente coinvolta nella vita associativa, porta con sé una consolidata esperienza nel settore del commercio e una profonda conoscenza del tessuto economico cittadino.

Al suo fianco, nel ruolo di Vicepresidenti, resteranno Marcello Nicolini e Francesca Bassi, a garanzia di un lavoro di squadra orientato al rafforzamento delle attività e dei progetti della Società.

Il Consiglio di Amministrazione ha rivolto alla nuova Presidente i migliori auguri di buon lavoro, certo che saprà guidare Modenamoremio con competenza, entusiasmo e spirito di collaborazione, contribuendo al rafforzamento e alla valorizzazione del Centro Storico e delle attività che lo animano.