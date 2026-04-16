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Piergiordano Blondi, in occasione del suo 61mo compleanno, ha scelto di fare un regalo speciale non a sé stesso, ma alla comunità, contribuendo così al miglioramento delle cure presso l’Ospedale di Sassuolo.

Quella che è iniziata come una semplice festa tra amici si è trasformata in un’iniziativa solidale di grande importanza: una raccolta fondi a sostegno dell’azienda sanitaria guidata dal Dr. Stefano Reggiani. Grazie alla generosità dei partecipanti, sono stati raccolti oltre 10mila euro, che oggi sono stati ufficialmente devoluti alla Fondazione Ospedale di Sassuolo Onlus.

La somma servirà per l’acquisto di un avanzato sistema wireless a ultrasuoni, specificatamente progettato per la chirurgia vascolare. Un atto di straordinaria solidarietà e altruismo che merita ammirazione.