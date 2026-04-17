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Al Mapei Stadium va in scena una partita viva, combattuta e tutt’altro che scontata: il Sassuolo di Fabio Grosso firma un successo pesantissimo superando 2-1 il Como guidato da Cesc Fàbregas, rilanciando le proprie ambizioni di chiudere nella parte sinistra della classifica e, al tempo stesso, frenando la corsa Champions dei lariani.

Primo tempo: uno-due neroverde, poi Paz riapre tutto

L’avvio è subito intenso. Il Sassuolo parte meglio e già al 1’ sfiora il vantaggio con Thorstvedt, murato provvidenzialmente da Caqueret. Il Como risponde con personalità, cercando soprattutto Nico Paz tra le linee, vero faro della manovra ospite.

Dopo una fase equilibrata, la gara si accende nel finale di primo tempo. Al 42’ i neroverdi colpiscono in contropiede: Laurienté lavora un pallone difficile e serve Andrea Pinamonti—no, in questo caso è M’Bala Nzola a guidare la transizione—che libera Cristian Volpato, freddissimo nel beffare Butez con un pallonetto.

Passano appena due minuti e il Sassuolo raddoppia: verticalizzazione perfetta, Laurienté scappa nello spazio e serve ancora Nzola, che questa volta conclude in proprio per il 2-0.

Il Como, però, non ci sta: al 45’+2 è ancora Nico Paz a trovare il gol che riapre il match, svettando di testa su cross di Smolcic e sorprendendo Turati.

Ripresa: il Sassuolo resiste

Nella ripresa il copione cambia: il Como alza il baricentro e prova a prendere il controllo del gioco, mentre il Sassuolo si affida a compattezza e ripartenze.

Ancora Nico Paz è il più pericoloso: al 68’ sfiora il pareggio con un pallonetto che obbliga Turati a un intervento straordinario. È la sliding door della partita.

Grosso inserisce forze fresche – dentro anche Andrea Pinamonti – e il Sassuolo riesce a difendere con ordine, pur sprecando qualche potenziale contropiede nel finale.

Il Como prova fino all’ultimo assalto, ma senza trovare il varco giusto. Dopo cinque minuti di recupero, il direttore di gara Francesco Fourneau sancisce la fine: è festa neroverde.

Tre punti che pesano

Vittoria di grande sostanza per il Sassuolo, che con personalità e cinismo supera una squadra tecnicamente superiore sulla carta e in piena corsa Champions.

Per il Como, invece, uno stop pesante: la squadra di Fàbregas paga caro un finale di primo tempo disastroso e, nonostante una buona reazione, torna a casa a mani vuote.

Marcatori: 42’ Volpato, 44’ Nzola, 45’+2 Nico Paz

Il Sassuolo si gode una notte da protagonista. Il Como, invece, dovrà subito rialzarsi: la corsa all’Europa che conta non ammette più passi falsi.

Serie A Enilive 2025/26 – 33ª giornata

Sassuolo-Como 2-1 (pt 2-1)

Mapei Stadium, spettatori: 13.355