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Il momento della concretezza, dei progetti che si trasformano in azioni concrete nei territori come lo ha definito la Presidente di AESS Benedetta Brighenti.

Al Museo Enzo Ferrari di Modena, durante l’edizione 2026 della Settimana della Bioarchitettura e della Sostenibilità, la cerimonia di consegna del PREMIO AESS 2026 nato con l’obiettivo di valorizzare le amministrazioni locali – città e comuni – le amministratrici e gli amministratori che si sono distinti per politiche e progetti d’avanguardia in ambito energetico, climatico e di sostenibilità urbana, con una prospettiva europea e orientata alla transizione energetica e climatica.

A vincere il premio AESS: il Comune di Sarzana e l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia nella categoria “Edilizia sostenibile”, intitolata a Daniela Di Croce, prima coordinatrice storica della Settimana. Fondazione E35 e Comune di Livorno nella categoria “Obiettivo Europa”. Il Comune di Parma e il Comune di Bergamo nella categoria “Energie dalle città. Roma Capitale e il Comune di Mantova hanno vinto nella categoria “Pionieri dell’Innovazione”.

Il premio “Comunicare le transizioni”, assegnato in collaborazione con Fondazione Italia Digitale, è andato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Nella stessa categoria premio speciale per la nuova bolletta di ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Tanti i premi nella categoria “Rigenerare le città”, quella che ha visto il maggior numero di candidature. A vincere i comuni di: Firenze, Imola, Forlì e Reggio Emilia.

“Abbiamo voluto inserire una categoria dedicata alle nuove generazioni che si impegnano nella sfida climatica” ha spiegato Benedetta Brighenti. A vincere il Comune di Santarcangelo di Romagna e l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

“Tantissime le candidature e tanti i progetti che meritavano un premio per la loro qualità per questo abbiamo scelto di assegnare una serie di menzioni d’onore” le parole di Piergabriele Andreoli, Direttore Generale di AESS e coordinatore della Settimana della Bioarchitettura e della Sostenibilità assieme a Francesca Poli.

Ecco l’elenco dei menzionati: Comune di Bagno a Ripoli, Comune di San Possidonio, Comune di Scandiano, Open Group, Comune di Castelnuovo Rangone, Comune di Piacenza, Comune di Sassuolo, Città Metropolitana di Milano, REMTECH Expo, Enea con Regione Emilia-Romagna, Unione dei Comuni dell’Area Nord, Comune di Campogalliano, Comune di Carpi, Comune di Cava de’ Tirreni, Comune di Forio, Rete EcoDigital, Futuro Verde A.P.S. e Kontiki.