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Il percorso di posa dei nuovi cassonetti per carta e plastica, intrapreso dall’amministrazione comunale di Modena in collaborazione con il Gruppo Hera, ha già raggiunto oltre la metà delle 76.000 utenze della zona residenziale centrale coinvolte nella riorganizzazione della raccolta rifiuti.

Dalla prossima settimana, inoltre, i nuovi contenitori, apribili gratuitamente con carta Smeraldo, arriveranno in altre due zone interessando ulteriori 5.500 utenze. Il duplice obiettivo è quello di permettere ai cittadini di conferire senza vincoli di orari e giorni e di eliminare i sacchi a terra, garantendo quindi maggiore decoro.

A partire da lunedì 20 aprile i nuovi cassonetti saranno posizionati nella zona Buon Pastore compresa tra viale Sigonio, strada Morane, viale Don Minzoni, via Wiligelmo e via Guicciardini.

Saranno interessate oltre 3 mila utenze.

Da lunedì 27 aprile è invece prevista l’installazione dei cassonetti nella zona del Policlinico, nell’area compresa tra via Emilia Est, via Campi, via Montanari, strada Vignolese e via Cucchiari,

coinvolgendo quasi 2.500 utenze.

Nell’ambito della riorganizzazione e in prossimità di tali zone, sono state individuate anche alcune strade che, per le loro caratteristiche, manterranno il servizio porta a porta per carta e plastica, ma con carrellati o bidoncini (niente più sacchi a terra). Rimarrà comunque attiva, per tutti i cittadini, la possibilità di utilizzare i cassonetti stradali.

Ogni volta che i nuovi cassonetti per carta e plastica arriveranno in un quartiere, i cittadini saranno avvisati puntualmente tramite comunicazione in buchetta e cartelli affissi nelle isole ecologiche di base. Anche chi risiede nelle zone residenziali centrali dove prosegue il porta a porta con carrellati o bidoncini, sarà avvisato e gli saranno consegnate le nuove dotazioni. Si ricorda inoltre che nei nuovi cassonetti i rifiuti di carta e plastica vanno conferiti sfusi (in particolare la carta senza sacchetto di plastica) e che il loro conferimento è illimitato e gratuito. Nulla cambia per chi abita nel forese o nelle Zai (zone artigianali industriali) dove continuerà il porta a porta con sacchi.

Per informazioni sulle nuove modalità di conferimento di carta e plastica è attivo il numero dedicato 320 5762417 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17).