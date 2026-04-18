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La scorsa notte, 18 aprile 2026, un grave incidente stradale si è verificato nel centro abitato di Reggiolo, mobilitando tempestivamente soccorritori, Vigili del Fuoco e tecnici della rete elettrica. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai Carabinieri, intorno alle 01:30, su via Gonzaga, un’auto condotta da un 31enne, residente a Reggiolo, è uscita di strada per cause ancora in corso di accertamento, schiantandosi violentemente contro una vettura parcheggiata regolarmente a bordo strada. A seguito dell’urto, la Fiat Tipo ha preso fuoco, mentre la Peugeot è stata scaraventata contro un palo in cemento dell’Enel, provocandone il danneggiamento.

I Vigili del Fuoco, intervenuti prontamente, hanno domato l’incendio e tratto in salvo l‘autista della Fiat. Il conducente, ferito ma fuori pericolo di vita nonostante le lesioni riportate, è stato trasportato dal personale del 118 all‘ospedale di Reggio Emilia per le cure necessarie. L’area è stata immediatamente posta in sicurezza, richiedendo un complesso coordinamento tra diverse squadre di emergenza. I tecnici Enel sono stati attivati per riparare il palo danneggiato, mentre la ditta Cisa Ecologia si è occupata della rimozione dei detriti su strada. Il soccorso stradale ha inoltre provveduto al recupero dei veicoli coinvolti nell’impatto. I Carabinieri della Stazione di Reggiolo e dell’Aliquota Radiomobile di Guastalla hanno effettuato i rilievi planimetrici per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente. Le indagini proseguono.