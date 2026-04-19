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È stato soccorso dai tecnici della stazione Rocca di Badolo e dall’equipe medico-sanitaria di EliPavullo il 13enne che questa tarda mattina, nel comune di Savigno (BO), è caduto dalla MTB procurandosi più traumi. Il giovanissimo stava girando con la bici lungo il sentiero 211 quando è accidentalmente caduto dal mezzo procurandosi un trauma facciale e una sospetta frattura ad un braccio.

La centrale operativa del 118 ha attivato il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna che ha velocemente raggiunto il ragazzo con un mezzo fuoristrada. Per una più celere evacuazione è stato attivato EliPavullo che ha sbarcato sul luogo dell’incidente il sanitario e il Tecnico di Elisoccorso: i tecnici presenti hanno imbarellato e predisposto al recupero l’infortunato che, successivamente, è stato recuperato a bordo dell’elisoccorso tramite verricello e portato all’ospedale Maggiore di Bologna.