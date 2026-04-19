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Sulla scia delle proposte recentemente avvenute a Roma e a Milano propongo all’Amministrazione Comunale sassolese di intitolare una via, una piazza o un luogo significativo della nostra città a Marco Pannella, leader storico dei Radicali.

Ormai da diversi anni dedico il mio impegno civico e il mio attivismo per dare un contributo affinché la nostra città e la nostra provincia siano sempre più moderne, attrattive, fiorenti e inclusive, e molta di questa passione la devo a Marco Pannella e alla storia radicale. Oltre al mio impegno in Italia Viva sono da diversi anni un membro del Comitato Nazionale di Radicali Italiani e caratterizzo la mia attività politica con i valori e i riferimenti liberali, radicali, europeisti e riformisti.

UN TRIBUTO ALLA LIBERTÀ E AI DIRITTI CIVILI

Marco Pannella non è stato solo un protagonista della storia politica italiana, ma un vero e proprio simbolo della non violenza, dei diritti civili e dei valori fondanti delle democrazie occidentali. Le sue battaglie – dal divorzio all’aborto, dal superamento del finanziamento pubblico ai partiti fino alla riforma della giustizia e alla tutela dei detenuti – hanno contribuito a rendere l’Italia un Paese più moderno, libero e democratico.

Sassuolo è una città che ha sempre dimostrato una forte vitalità civica, un grande sviluppo economico, una visione europea e internazionale e una profonda attenzione ai temi del lavoro e dell’integrazione. Dedicare uno spazio pubblico a Pannella significherebbe sottolineare il valore del dialogo, ispirare i giovani e le nuove generazioni e celebrare l’importanza della libertà, che in un momento storico come questo risulta più che mai fondamentale.

L’APPELLO ALLA GIUNTA E AL CONSIGLIO COMUNALE

Per questi motivi, a ormai dieci anni dalla sua scomparsa, ritengo sia giusto rendere omaggio alla memoria di una figura che ha che i tempi siano maturi affinché anche la toponomastica di Sassuolo renda omaggio a una figura che ha segnato profondamente la storia dell’Italia. Chiedo al Sindaco Mesini e alla Giunta di avviare l’iter necessario per individuare un’area della città che possa portare il nome di Marco Pannella, che ha speso un’intera vita lottando per i diritti e per la libertà di tutti. (CARMELO AMICO – Coordinatore di ITALIA VIVA-SASSUOLO e membro del Comitato Nazionale di RADICALI ITALIANI)