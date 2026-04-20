La campionessa olimpionica di nuoto Simona Quadarella per due giorni è stata ospite d’onore del Distretto Ceramico in diverse iniziative che l’hanno vista promuovere i sani valori dello sport rivolgendosi ai bambini e ai ragazzi del territorio. La visita è stata organizzata dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Sassuolo nell’ambito degli eventi legati al progetto ‘Modena Capitale Italiana del Volontariato 2026’, che coinvolge diversi Comuni della nostra provincia.
L’atleta – già Medaglia di Bronzo alle Olimpiadi di Tokyo negli 800 metri stile libero e 18 medaglie vinte (di cui 11 ori) tra Campionati Europei e Mondiali – è stata la madrina domenica mattina del IV° Memorial ‘Orestina Zazzarini’, trofeo interregionale di nuoto (categorie esordienti A e B) presso la Piscina comunale di Sassuolo, in ricordo della dirigente CONI e allenatrice del Nuoto Club Sassuolo scomparsa nel 2022.
In seguito ha incontrato i giovani atleti della Polisportiva polivalente Maranello presso il Centro Nuoto del Parco dello Sport. Erano presenti anche il sindaco Luigi Zironi e l’assessore allo sport Juri Fontana.
La campionessa ha poi visitato il Museo Ferrari di Maranello e nel pomeriggio è stata ospite in Piazza Libertà della Festa di Primavera, dove ha incontrato i cittadini presso lo stand della Croce Rossa
Successivamente la nuotatrice visiterà Palazzo Ducale a Sassuolo, accompagnata dalla Vicesindaco con delega allo Sport Serena Lenzotti, per poi tornare presso la Piscina di Via Nievo in occasione delle premiazioni del Memorial Zazzarini.
Questa mattina a Fiorano, invece, Simona Quadarella presso le Guidotti ha incontrato gli alunni della medesima scuola primaria. Per il Comune erano presenti il sindaco Marco Biagini, la vicesindaca Monica Lusetti e l’assessore allo sport Luca Busani.