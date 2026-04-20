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“Un punto di riferimento per tutta la città: sempre presente ed attivo ad ogni iniziativa pubblica, attento e preciso nel suo lavoro: un amico di tantissimi sassolesi”. Il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini, con queste parole, ricorda il Cavaliere della Repubblica Vincenzo Liguori, Comandante della Sezione Operativa della Guardia di Finanza di Sassuolo improvvisamente scomparso all’età di 64 anni.

“Alla moglie Francesca – prosegue il Sindaco – ai figli Luca e Carmine, il fratello Luigi, le sorelle Michelina, Genoveffa, Anna e Adriana, e ai tanti amici che lascia vanno le più sincere e sentite condoglianze a nome mio, della Giunta e di tutta la città di Sassuolo”.

I funerali avranno luogo mercoledì 22 aprile alle ore 9.45 partendo dalle camere ardenti di Eterea Funeral Home (Via Cinconvallazione Nord Est 24 Sassuolo) direttamente per la Chiesa Parrocchiale di S.Giovanni N. Neumann in cui, alle ore 10.00 sarà celebrato il rito funebre.

Il S.Rosario sarà recitato domani Martedì 21 Aprile alle ore 18.30

nel Duomo di San Giorgio.